« C’est un secret de Zidane » : la grosse révélation de Gérémi Njitap sur l’entraîneur du Real Madrid

Considéré comme l’un des grands entraîneurs au monde, Zinedine Zidane a permis au Real Madrid de retrouver sa gloire d’antan. Sous sa coupe, les Madrilènes ont remportés trois Ligues des champions de façon consécutive. Un exploit exceptionnel que l’ancienne gloire camerounaise, Gérémi Njitap, assimile à l’esprit rassembleur du technicien français.

Le 8 juillet 2001, débarquait au Real Madrid, Zinedine Zidane, en provenance de la Juventus. Garçon réservé et solitaire, le Champion du monde 98 s’est vite familiarisé avec le Camerounais, Gérémi Njitap, alors cadre du vestiaire madrilène. Ensemble, les deux joueurs, accompagnés des autres Galactiques de l’époque (Ronaldo, Rivaldo ou encore Roberto Carlos) ont gagné une Ligue des champions en 2002, Zidane étant l’un des grands artisans de ce sacre avec son volé magistral.

Aujourd’hui, les deux hommes suivent des chemins différents, même s’ils opèrent tous dans le football. Le Français est devenu l’entraîneur vedette du Real Madrid et le Camerounais, vice-président de l’Union Mondiale des Footballeurs FIFPro. Dans son nouveau rôle d’observateur, Njitap suit avec attention, les prouesses de son ancien coéquipier sur le banc madrilène. En quatre saisons à la Casa Blanca, l’ancien attaquant de la Juventus a remporté trois Ligues des champions consécutives, plaçant la Maison Blanche en première position au panthéon des clubs. Un exploit héroïque, dont Njitap croit savoir le secret. « Zidane est un grand psychologue, comme l’était Del Bosque, et sa force est de savoir comment gérer une équipe pleine de stars mondiales. C’est le secret de Zidane », a-t-il confié à AS.