« C’est le type de joueur que je ne peux pas aimer » : Emmanuel Imorou dézingue Sergio Ramos

Dans une longue interview accordée au site Le Berry, l’international béninois Emmanuel Imorou a évoqué ses idoles de jeunesse, sa carrière et les joueurs qu’il n’apprécie pas dans le métier.

Pensionnaire du club amateur d’Evian Thonon, Emmanuel Imorou suit avec attention l’actualité du foot, plombée par la crise sanitaire liée au coronavirus. En vacance suite à l’arrêt définitif du championnat, l’international béninois a confié pour le site Le Berry, ses idoles de jeunesse. Les joueurs qui ont bercés son enfance et qui lui ont donné envie de s’essayer à la chose.

« Zidane. C’est lui qui m’a fait rêver quand j’étais petit tout simplement. Et dans une moindre mesure, Thierry Henry. Pour le coup, ils ont vraiment deux personnalités différentes, deux styles de jeu très différents, mais ce sont vraiment ces deux-là qui m’ont fait kiffer quand j’étais petit » a t-il déclaré.

L’ancien latéral gauche de Clermont a également parlé de son style de jeu et de la façon dont il voit les défenseurs se comporter sur le terrain. « Ce que j’aime chez un footballeur, c’est le jeu. Pour donner un exemple, un joueur que je déteste mais que beaucoup de joueurs aiment, c’est Sergio Ramos. C’est vraiment le type de joueur que je ne peux pas aimer« a-t-il ajouté. Pour Imorou, même si le foot est un jeu de contact, on peut défendre autrement. « Je suis défenseur, mais ce que je recherche chez un joueur c’est le côté foot, le côté ballon, l’esthétisme, la technique et même dans la défense, la propreté. C’est ça qui me fait kiffer », a-t-il conclu.