Battus 2-1 à l’aller, le PSG a éliminé le Borussia Dortmund en 8es de finale de Ligue des Champions, en écrasant 2-0 les Allemands au Parc des Princes. Une victoire méritée des Parisiens qui se sont livrés à un chambrage copieux après la rencontre. Sondé par la Cadena Cope, Ander Herrera explique ce comportement. « Après le match aller, ils ont célébré publiquement et publié quelques tweets malheureux sur leur compte officiel qui ont blessé notre fierté en disant qu’ils n’achètent pas de superstars mais qu’ils les créent à la place », a expliqué le milieu ibérique. « Ce n’est pas bon d’ennuyer Neymar et [Kylian] Mbappé », a ajouté Herrera.

L’ancien milieu de terrain de Manchester United a également donné son avis sur les rumeurs concernant le transfert de Neymar au Barça. Pour l’international espagnol, le Brésilien n’avait aucune intention de quitter Paris cet été. Idem pour Mbappé. « Mbappé et Neymar vont rester au PSG. C’est encore plus certain, plus avec la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement«, a déclaré l’Espagnol. « Je suis sorti dîner avec Neymar avant le confinement et il était très dévoué au projet. Il m’a dit qu’il n’avait jamais été aussi heureux qu’à Paris. Les deux joueurs se sentent épanouis au PSG« , a-t-il ajouté, pour clore ce débat.