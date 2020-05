Carmen Sama : lynchée de toute part, la veuve de DJ Arafat consolée par DJ Lewis

La série Carmen Sama – Emma Lohoues continue de déchaîner les passions sur la toile, en général, et en Côte d’Ivoire, en particulier. A ceux qui accablent, à coups de critiques, le tandem, s’opposent les sympathisants des deux dames. Au rang de ces derniers, DJ Lewis, qui a aussi apporté son soutien à « la mère de la Chine ».

La veuve de Dj Arafat, Carmen Sama, est sévèrement critiquée depuis quelques jours en raison des vidéos publiées sur la toile, dans lesquelles elle a été aperçue en train de remuer son postérieur aux côtés de l’ex-copine de son défunt mari, Emma Lohoues. Une conduite qui a aussitôt fait réagir les proches et les fans de DJ Arafat, qui n’ont pas hésité à lyncher la jeune mère célibataire. Cependant, Carmen Sama peut compter sur le soutien de DJ Lewis. Discret sur la scène musicale depuis quelques années, l’artiste du couper-décaler a pris la défense de la mère de Rafna, qui, pour lui, n’a rien fait qui puisse mériter un tel dénigrement.

Dans une vidéo publiée sur Facebook, l’auteur du titre à succès « Grippe aviaire » a sifflé la fin de la récréation, estimant que la jeune dame a parfaitement le droit de refaire sa vie après plus de 9 mois de veuvage. « N’a-t-elle plus de vie ? Carmen n’a pas le droit de refaire sa vie ?« , s’interroge-t-il. « Carmen, tu te rappelles ce que je t’avais dit à l’oreille lors des obsèques de Dj Arafat. Je t’ai dit que ce ne sont pas tous ceux qui sont auprès de toi qui sont prêts pour toi… Arafat a laissé une tâche sur toi, une tâche qui fait qu’on te verra partout où tu seras. Le plus important, c’est ceux qui seront là avec toi… 9 mois que DJ Arafat est parti, ceux qui étaient à côté de toi, veulent te salir sur les réseaux sociaux. Est-ce qu’il n’ y a pas d’autres moyens de se faire entendre? Si tu fais quelque chose qui ne leur plait pas, est-ce qu’il n’y a pas un autre moyen de te le dire à part les réseaux sociaux? Laissez Carmen vivre sa vie« , lâche-t-il.

Le chanteur ivoirien n’a pas manqué de jeter des fleurs à Carmen Sama. Une femme forte, selon lui, qui a de nombreuses similitudes avec les femmes de son genre. « Ce que je remarque dans cette affaire, c’est que Carmen est une femme qui est forte. C’est une femme qui sait se battre; c’est ce genre de femme que j’aime… Sachez que Carmen est une femme, dont on sera tous fiers« , a-t-il confié.