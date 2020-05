Burkina Faso: le gouvernement lance le programme « Un étudiant, un ordinateur »

Dans sa volonté politique de moderniser l’environnement d’apprentissage des étudiants sur l’ensemble du territoire national, le gouvernement burkinabé a lancé, jeudi, le programme dénommé « Un étudiant, un ordinateur ». A cet titre, il sera mis, à la disposition des étudiants, 8 000 ordinateurs à prix subventionné au titre de l’année 2020.

Alors que les établissements restent encore fermés en raison de la pandémie du coronavirus, qui a fait plus de 645 morts à travers le pays avec 43 décès, le gouvernement burkinabé reste en communion avec la phase pilote du programme présidentiel « un étudiant, un ordinateur ». Lancé le jeudi 30 avril 2020, le programme « un étudiant, un ordinateur » vise à moderniser l’environnement d’apprentissage des étudiants du Burkina Faso, et l’amélioration de l’utilisation des TIC dans les enseignements, par la dotation des étudiants d’un outil qui permettra de faciliter leurs études et recherches.

Selon l’Agenceecofin, le coût total de ce programme, dont le marché pour la fourniture des ordinateurs a été attribué par entente directe à la société Horizon Informatique SA, est évalué à 1 999 952 375 FCFA pour doter 10 013 étudiants de cycle licence en ordinateurs portables.

8.000 ordinateurs à prix subventionné

« A travers cette souscription, il sera mis à la disposition des étudiants 8 000 ordinateurs à prix subventionné au titre de l’année 2020 », a déclaré le président Roch Kaboré.

Pour le président Roch Kaboré, le gouvernement burkinabé doit travailler au renforcement des capacités des étudiants dans le domaine du numérique avec des formations, leur donnant une ouverture à l’échelle internationale, à l’accélération de l’opérationnalisation de l’Université virtuelle au Burkina Faso, et à l’amélioration de la qualité de l’enseignement dans le pays.