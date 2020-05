Burkina Faso: dix terroristes tués lors d’une opération anti-djihadiste dans l’ouest

L’armée burkinabé a mené une offensive contre une base terroriste dans l’ouest du pays. Le bilan provisoire fait état de dix terroristes neutralisés et un gendarme blessé.

Dans un communiqué, l’Etat-major de l’armée a annoncé avoir abattu dix terroristes dans une opération militaire. « Une unité mixte du détachement de Toéni, composée d’éléments de la gendarmerie nationale et de militaires de l’armée de terre, a mené une action offensive contre une base d’un groupe armé terroriste à Worou (province du Sourou)« , indique l’Etat-major.

En effet, cette opération anti-djihadiste a permis de neutraliser dix terroristes et de récupérer des armes et des motos ». Malgré cette victoire, l’armée a indiqué qu’un gendarme a été blessé au cours de l’opération. Les forces armées burkinabé, qui ont perdu des hommes dans plusieurs attaques récemment, mènent de plus en plus d’opérations antiterroristes.

Le 19 mai, deux gendarmes burkinabé ont été tués et 47 terroristes abattus au cours d’une opération anti-djihadiste menée à Waribéré, à une quarantaine de kilomètres de Barani, dans le nord-ouest du Burkina Faso, selon l’Etat-major des armées. Les attaques se multiplient, alors que les armées burkinabé et ivoirienne ont mené une opération conjointe dans le nord de la Côte d’Ivoire pour déloger les groupes armés.