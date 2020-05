Bundesliga: sans Erling Haalang, le Borussia Dortmund étrille Paderborn

Avec un triplé du virevoltant Jadon Sancho, le Borussia Dortmund a écrasé Paderborn (6-1) ce soir en 29è journée de Bundesliga. Une victoire facile des BVB qui conservent leurs sept points de retard sur le Bayern, leader.

Avec son faux-pas face au Bayern Munich il y a une semaine, le Borussia Dortmund s’est bien repris. En déplacement ce soir à Paderborn, les BVB se sont imposés sur le score fleuve de 6 buts à 1. Menés par la paire Hazard-Sancho, les poulains de Lucien Favre n’ont pas vraiment eu à forcer leur talent pour plier la rencontre. Si à la pause, le score était de zéro but partout, la seconde mi-temps a été sans repos pour le portier adverse. Jadon Sancho (57è, 74è, 92è), Thorgan Hazard (54è), Hakimi (85è) et Schmelzer (89è) ont noyé les locaux qui n’ont trouvé la faille dans la défense des jaune et noir qu’à une seule reprise (Uwe Hünemeier 1-2, 72e).

Avec cette victoire facile, Dortmund revient à sept points du Bayern Munich qui a balayé samedi la modeste équipe de Dusseldort (5-0) avec un doublé de l’inévitablement Robert Lewandoski.