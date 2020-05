Bundesliga : le Bayern Munich emboîte le pas à Dortmund

Après le carton de Dortmund samedi, le Bayern Munich a aussi fait parler la poudre ce dimanche, pour sa première rencontre depuis la suspension du championnat. Les Bavarois se sont imposés par deux buts à zéro face à Union Berlin.

Pour son premier match ce dimanche après la trêve forcée due au coronavirus, le Bayern Munich n’a pas tremblé. Opposés à l’Union Berlin cet après-midi en 26è journée de Bundesliga, les Bavarois n’ont pas vraiment forcé leur talent pour s’imposer. Robert Lewandoski sur penalty et Benjamin Pavard d’un coup de tête magistrale ont permis aux champions d’Allemagne d’empocher les trois points de la rencontre. Avec cette victoire facile, le Bayern reprend ses quatre points d’avance sur Dortmund et se rapproche un peu plus du titre.

Un match à huis clos pas très emballant

En confinement depuis plusieurs semaines en raison de la pandémie du coronavirus, les joueurs ont pris beaucoup de temps à se mettre véritablement en jambe. Les automatismes n’étaient par ailleurs pas au rendez-vous. Seulement 17 tirs ont été tentés sur l’ensemble de la rencontre dont 3 frappes cadrées pour les Bavarois et deux pour leurs adversaires. D’autre part, la rencontre s’est déroulée dans un stade quasi-vide en raison des mesures sanitaires prises par les autorités allemandes pour lutter contre la propagation du Covid-19.