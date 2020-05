Bundesliga 2 : Cebio Soukou accroché à domicile pour son premier match après le déconfinement

Au terme d’un match âprement disputé, Arminia Bielefeld et son milieu de terrain béninois, Cebio Soukou, ont été tenu en échec par la valeureuse équipe de VfL Osnabrück (1-1). Une contre-performance sans grand danger pour les locaux qui sont confortablement installés en tête du classement.

Après plusieurs semaines de pause due à la pandémie du coronavirus, le championnat allemand reprend du service. Ce dimanche, Arminia Bielefeld de l’international béninois Cebio Soukou recevait VfL Osnabrück pour le compte de la 26è journée de Bundesliga 2 (deuxième division). Une rencontre qui s’est soldée par un nul 1-1 malgré l’engagement physique de part et d’autre.

Equipe hôte, Arminia Bielefeld a rapidement pris les commandes de la rencontre dès le coup d’envoi, obtenant même quelques actions dangereuses. sans toutefois réussi à concrétiser. Mais à force de pousser, les locaux sont parvenus à trouver la faille quand à la 17è minutes de jeu, Fabian Klos trompe le portier adverse pour ouvrir le score dans cette partie à huis clos en raison des mesures sanitaires prises par les autorités sanitaires pour réduire la propagation du coronavirus (1-0, 17è). Un score qui restera inchangé jusqu’à la pause.

Au retour des vestiaires, les visiteurs changent de visage, en se montrant plus entreprenants et moins maladroits. Une tactique qui s’est aussitôt faite remarquer par les nombreux arrêts du gardien de but de Bielefeld et les changements effectués par les locaux dont Cebio Soukou (60è). Mais alors qu’on s’acheminait vers la fin de la rencontre, les Bleus se sont fait rattraper au score en toute fin de partie par un but égalisateur assassin des visiteurs (1-1, 94è). Avec ce faux pas, l’équipe de l’international béninois rate l’occasion de prendre le large au classement mais conserve toute de même sept points d’avance sur son dauphin, HSV.