Brigitte Macron: voici son déjeuner très léger pour garder sa ligne

La première dame française Brigitte Macron fait très attention à sa ligne. En plus de s’adonner à une discipline sportive de fer, elle a adopté un déjeuner très léger.

Du haut de ses 67 ans, Brigitte Macron a une silhouette de rêve. Mais pour se maintenir en pleine forme, l’épouse du président Emmanuel Macron a opté pour une alimentation équilibrée. Il s’agit d’un déjeuner très léger détaillé par nos confrères du Point ce jeudi 14 mai 2020.

Selon le média, contrairement à Julie Gayet, Brigitte Macron résiste à la tentation et aux délicieux mets concoctés par le chef du palais. La Première dame aurait en effet davantage tendance à picorer qu’à se jeter à toute hâte sur son assiette. Mais pour contrôler son poids, Brigitte Macron « grignote » au déjeuner « un plat léger, quelques asperges », note le quotidien.

A en croire Guillaume Gomez, le chef du palais rapporté par Gala, Emmanuel et Brigitte Macron mangent également « dix fruits et légumes par jour », sans pour autant s’interdire quelques petits plaisirs. A tout cela, le couple présidentiel ajoute un verre de vin, blanc pour Brigitte Macron et du fromage. Le journaliste et écrivain Bertrand Meyer-Stabley a confié dans les colonnes de L’Express que pour compléter le tout, l’ancienne patineuse artistique « fait une heure de vélo d’appartement tous les jours, de la musculation, du tapis de sol ».