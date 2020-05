Brésil 1-7 Allemagne : Les surprenantes déclarations d’un cadre de la Seleção

David Luiz est revenu sur la triste défaite 7-1 du Brésil contre l’Allemagne en demi-finale du Mondial 2014. « Beaucoup ne se sont pas présentés après le 7-1 avec l’Allemagne », a-t-il dit, faisant référence à la prise de responsabilité.

Les jours passent, mais la douleur persiste pour l’actuel défenseur polyvalent d’Arsenal. Alors capitaine au moment de la lourde défaite à domicile (1-7), le 8 juillet à Belo Horizonte David Luiz regrette l’issue de cette affiche contre l’équipe de Joachim Low.

« Après le 7-1 avec l’Allemagne, beaucoup de gens se sont cachés, ne se sont pas présentés, n’ont pas voulu prendre leurs responsabilités et j’ai porté le fardeau seul pendant longtemps. », « , a déclaré le défenseur lors d’une vidéoconférence avec le site officiel de Benfica. Il a poursuivi : « Les gens me rappelaient tout le temps ce que j’avais fait à la Coupe du monde, mais ensuite on efface tout. »

L’ancien joueur de Chelsea, a reconnu qu’il aurait pu remobiliser l’équipe. « Peut-être que j’aurais pu prendre une position différente dans le jeu. Peut-être qu’après 2 ou 3-0, j’aurais dû rassembler les joueurs et remobiliser l’équipe. J’aurais dû leur dire qu’on doit oublier ce qui s’est passé, gérer le match jusqu’à la mi-temps et on reprend. Le jeu aurait peut-être pris un autre cours.« , a fait savoir l’actuel Gunners.