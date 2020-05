Bon à savoir: voici quelques façons de garder un enfant qui peuvent lui être nuisible

La façon de tenir un enfant nécessite beaucoup de vigilance et d’attention de la part des parents et des proches. Certaines méthodes peuvent en effet être dangereuses pour la santé de l’enfant. Voici quelques manières à éviter pour des alternatives plus apaisantes.

Un bébé est un petit être à l’aube de son développement, ce qui le rend à la fois fragile et vulnérable. Entre la nourriture, les différents besoins à assouvir et les soins quotidiens, il arrive que les parents inexpérimentés négligent les positions avec lesquelles il faut tenir l’enfant. Toutefois, il est important de les prendre en considération pour lui offrir les meilleures conditions de bien-être.

A en croire une étude, les mères qui tiennent leurs enfants par la coude subissent moins de stress. Cela dit, la façon dont vous tenez l’enfant est assez importante, car bon nombre des méthodes courantes peuvent nuire à la santé du bébé. De ce fait, il est important que nous accordions tous une attention particulière à la manière de tenir l’enfant. Et il s’avère que même un porte-bébé peut être dangereux, ainsi que le fait de balancer les enfants par les mains. Voici 6 façons courantes de tenir un enfant qui peuvent être dangereux !

1.Tenir un bébé sous les aisselles

Lorsque vous tenez un bébé dans vos bras, il est essentiel de soutenir sa tête. Les nouveau-nés n’ont pas encore de muscles du cou développés. Ils peuvent bouger soudainement la tête, ce qui peut entraîner des difficultés respiratoires et des blessures si leur cou n’est pas correctement soutenu. Ils ne seront pas capables de soutenir leur tête par eux-mêmes avant d’avoir au moins 4 à 6 mois.

2.Garder un bébé dans un porte-bébé (Kangourou)

C’est seulement lorsque le poids du bébé est supérieur à 3 kg et demi que vous pourrez placer votre enfant dans un porte-bébé ventral. Sa position doit être confortable, le plaquant contre vous avec sa nuque soutenue par la têtière.

Cependant, si dans le porte-bébé, les jambes ne sont pas non plus maintenues, l’enfant risque des problèmes de hanche tels que la dysplasie ou la luxation.

3.Garder la tête du bébé sur votre épaule

En gardant la tête de votre enfant sur votre épaule, cela peut être bénéfique en libérant l’air et l’aidant à faire son rot par exemple.

Cependant, il est important de faire attention à la position de son visage lorsque celui-ci repose sur votre épaule. Il doit pouvoir respirer facilement, sans que ses vêtements ne puissent bloquer le passage de l’air.

4.Ne pas changer de côté

Il est nécessaire de changer les côtés sur lesquels vous portez votre enfant. Comme nous l’avons dit plus tôt, parmi les façons courantes de tenir un enfant qui peuvent être dangereux, cette dernière est prise en compte, car le cou du bébé est faible.

Il est donc important que les muscles se développent des deux côtés. Sinon, les muscles du cou d’un côté pourraient se développer moins et l’enfant pourrait avoir des problèmes pour tourner la tête.

5.Ne pas soutenir son dos

En effet, si vous tenez votre bébé par la tête et les fesses, ce dernier risque de tomber.

Non seulement cela, sa colonne vertébrale se retrouve surchargée quand il n’a pas un véritable maintien du dos.

6.Tenir un bébé face à l’extérieur

Il n’est pas bon de porter un enfant face à vous. Cela rend plus difficile pour vous le contrôle de l’enfant. De plus, cela crée une pression sur sa colonne vertébrale et ses jambes pendantes, comme avec le mauvais porteur.

Il est donc préférable de tenir le bébé face à votre poitrine. Faites attention et veillez à soutenir les jambes et le dos du bébé.