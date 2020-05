Bon à savoir : voici les 10 meilleurs antivirus en 2020

Bon nombre de logiciels antivirus actuels ne sont tout simplement pas à la hauteur, car les cybercriminels les plus ingénieux sont bien plus difficiles à combattre. Beaucoup de produits antivirus s’avèrent inutiles ou, dans le pire des cas, résolument nuisibles. Certains logiciels antivirus sont même en réalité des programmes malveillants déguisés, conçus pour infecter votre ordinateur et voler vos données personnelles. Voici quelques-uns des meilleurs antivirus en 2020, pour protéger vos ordinateurs et smartphones.

Un antivirus protège votre ordinateur des virus et des logiciels malveillants, tels que les ransomwares et spywares. Il supprime également ceux qui sont déjà présents sur le disque dur. Egalement, avec un antivirus, votre expérience sur internet est beaucoup plus agréable et détendue. Vous pouvez visiter n’importe quelle page, télécharger n’importe quel fichier et regarder les films que vous voulez en toute confiance.

Découvrez donc, ici, quelques meilleurs antivirus pour tout appareil. Que ce soit un PC, un Mac, un smartphone, ou plusieurs appareils en même temps, il existe différentes possibilités de se protéger.

1-Norton 360

Le meilleur choix pour 2020. Une puissante protection contre les programmes malveillants avec un excellent éventail de fonctionnalités, dont un gestionnaire de mots de passe, un VPN et un remarquable contrôle parental.

2- BullGuard

Bullguard est le meilleur antivirus pour Android, grâce à son contrôle parental intégré, son anti-vol et son gestionnaire de sécurité. Sur Windows, en plus de l’antivirus, vous avez accès à une multitude d’options, telles que le navigateur sécurisé personnalisé, un pare-feu, etc. Cet antivirus permet aussi d’avoir une protection de qualité pour PC, Mac et Android à des prix très compétitifs.

3-ESET Internet Security

À première vue, l’interface principale d’ESET ne donne accès qu’à un nombre limité de fonctionnalités. Cependant, si vous vous intéressez de plus près au menu, alors vous découvrirez plusieurs outils comme le blocage de sites internet malveillants, de tentatives d’hameçonnage (phishing), la détection des spams, la protection contre les botnets…

Le Home Network Protection d’ESET permet de scanner votre réseau internet et de le schématiser. Si vous ne reconnaissez pas un appareil qui y est relié, alors cela signifie qu’une tierce personne utilise votre réseau.

Autre outil intéressant : l’application mobile. Elle peut filtrer les SMS, les appels et un dispositif antivol vous alerte lorsqu’une carte SIM inconnue est insérée dans votre téléphone.

Notez que le chiffrement de données et le gestionnaire de mots de passe ne sont disponibles que pour la version ESET Smart Security Premium…

4-McAfee Total Protection

Le meilleur pour la protection de réseau domestique, tout ce dont vous avez besoin pour protéger tout votre foyer. Avec ledit Antivirus, on trouve aussi un gestionnaire de mots de passe et une protection supplémentaire pour les réseaux Wi-Fi. Le logiciel de McAfee est compatible avec tous les appareils Windows, Mac OS, iOS et Android.

5-Kaspersky Internet Security

Si vous refusez d’être suivi à la trace, alors Kaspersky Security Cloud va vous séduire. En plus d’une protection antivirus, ce logiciel vous assure une navigation sur internet en toute tranquillité puisqu’il empêche les sites trop curieux de vous traquer. Cet Antivirus vous protège contre tout type de virus, mais aussi des logiciels malveillants de minage de crypto-monnaies par exemple. On peut aussi retrouver une offre « Internet Security », qui ajoute une protection supplémentaire pour la vie privée et contre le phishing (hameçonnage). Dans le cas où un logiciel tente de se connecter à votre micro ou webcam, vous en serez averti en temps réel via une notification.

Kaspersky Security Cloud prend également soin de votre PC en optimisant son espace de stockage et en corrigeant des problèmes détectés sur votre disque dur.

6-Avast

Avast est mondialement connu, notamment pour son antivirus performant. En plus de sa protection contre les différents virus, Avast Pro permet de bloquer l’accès aux sites dangereux et ajoute une protection supplémentaire contre les ransomware.

Il améliore également la sécurité de vos appareils grâce à un pare-feu renforcé, ainsi qu’un détecteur de vulnérabilités sur les réseaux Wi-Fi. Ce logiciel empêche aussi les hackers d’activer votre webcam pour vous espionner.

7-Panda Dome

Panda Security propose des offres variées, selon vos besoins en protection pour vos appareils. Au niveau qualité-prix, c’est l’un des antivirus les plus intéressants du marché. L’antivirus de Panda Security vous protège contre toute attaque informatique ou logiciel de rançon, ainsi que contre tout site frauduleux. En plus d’une protection complète contre le virus, toutes les offres comprennent aussi un firewall, un VPN Gratuit (150 Mo par jour) et une protection de votre réseau Wi-Fi. De plus, Panda Security vous permet de vous protéger contre des menaces venant d’appareils externes, branchés en USB.

8-Avira Antivirus Pro

En plus de protéger votre ordinateur contre les logiciels malveillants, Avira Antivirus Pro analyse votre réseau et les appareils qui y sont connectés.

Cet antivirus dispose d’un gestionnaire de mots de passe, d’extensions pour votre navigateur internet, etc. Cela dit, il y a beaucoup de fonctionnalités, comme le VPN, qui ne font pas partie du package et si vous souhaitez les utiliser, il faut passer à Avira Prime.

9-Heimdal

Heimdal Thor Vigilance Home est un bon antivirus à un prix abordable. Il vous protège contre les virus et malwares sur votre PC, et dispose d’un firewall amélioré. Vous pouvez également bénéficier d’une protection compatible sur Mac et d’autres fonctionnalités. On peut citer, par exemple, une protection contre le phishing ou la sécurisation des paiements en ligne.

10- F-Secure

L’éditeur se place en tête en faisant jeu égal avec ses concurrents et en présentant un résultat vierge, mais avec quelques fausses alertes qui rendent le résultat sujet à discussion. C’est la déclinaison SAFE qui a été mise à l’épreuve et qu’il est possible de tester durant un mois.