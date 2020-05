Bon à savoir : quelle est la signification des fossettes sur les joues et au menton ?

Les fossettes, c’est l’atout charme par excellence pour une femme comme pour un homme! Seulement 20% de la population en sont dotés. Mais saviez-vous que ces petits trous en disent long sur votre personnalité?

Avoir des fossettes est un atout charme par excellence pour une femme, tout comme pour un homme. Cependant, assez de personnes n’en disposent pas. Savez-vous également que tout comme la forme de vos lèvres, ces fossettes en disent aussi beaucoup sur votre personnalité ? Voici alors la signification de ces fossettes.

En effet, les fossettes sont dues à une malformation au niveau des zygomatiques (muscles pairs allant des pommettes jusqu’aux commissures des lèvres). Parfois, cette malformation n’atteint qu’un seul muscle, ce qui explique les personnes qui n’ont qu’une seule fossette au niveau des joues.

Autrefois, les fossettes étaient considérées comme l’empreinte du doigt de Dieu. Du coup, les personnes ayant une fossette étaient considérées comme chanceuses ou encore bénites. Dans d’autres contrées du monde, les fossettes étaient considérées comme un signe de beauté, de sagesse, de vitalité ou encore de jeunesse éternelle. De nos jours, les fossettes sont toujours associées à certains traits de caractères chez les hommes et les femmes. Mais également, avoir des fossettes sur les joues sont des signes d’attirance. En effet, la présence des fossettes sur les joues attire plus davantage l’attention sur votre visage, puisqu’elles vous rendent très attrayants et pleins de charme.

Les fossettes au menton se présentent comme un petit creux au milieu ou en bas du menton. Chez la femme, elles sont signe de détermination et d’une volonté de fer. Chez l’homme, elles représentent le courage, la force, un grand sens de responsabilités. L’homme doté de fossettes au menton fait donc preuve d’une grande capacité à gérer les situations stressantes et délicates.

En un mot, les fossettes sur les joues sont signe de beauté et d’attirance, tandis que celles au menton représentent un symbole de force et de caractère.