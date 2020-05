Bon à savoir : pourquoi dormir les soirs avec des tranches de citron ?

Le citron est le parfum qui est très souvent utilisé dans presque tous les produits de nettoyage ou de désinfection. Et vous vous posez souvent la question de sa savoir pourquoi ? Eh oui ! Cet agrume, non seulement rafraîchissant, offre aussi d’autres bienfaits pour la santé.

Au-delà de ses vertus pour la santé quand on l’ingère, le fait de couper des citrons et de les laisser dans votre chambre à coucher pendant la nuit vous offre également des avantages. En effet, cette méthode permet d’atténuer les problèmes respiratoires, d’améliorer la qualité de l’air et de favoriser le sommeil,… Pour en bénéficier, c’est très simple ! Coupez un citron en deux ou plusieurs tranches (ça dépend de la grosseur du citron), mettez-les dans un bol et placez celui-ci près de votre lit.

Soulage le stress

Le coucher devrait toujours être un moment de détente pour bien terminer votre journée, mais nous sommes nombreux à être souvent plus stressés et anxieux en essayant de nous endormir qu’à n’importe quel autre moment de la journée. Si vous êtes l’une de ces personnes, les tranches de citron sont pour vous. Des recherches ont montré que l’odeur d’agrumes et de citron apaise le cerveau, calme les nerfs et les émotions.

Lutte contre les bactéries

Outre son doux parfum énergisant, le citron est un antibactérien puissant capable d’absorber les bactéries présentes dans l’air. En déposant quelques tranches de cet agrume sur notre table de chevet, ces dernières se chargeront également de nettoyer et purifier nos poumons. Une astuce utile à tous donc, notamment lorsqu’on on est sujet à des allergies ou quand les épidémies de grippe font leur apparition.

Améliore la respiration

Si vous avez un nez bouché, vous savez combien il est difficile de s’endormir. Heureusement, le parfum du citron est antibactérien puissant qui viendra à bout des bactéries présentes dans l’air. Ceci améliorera votre respiration et luttera contre les allergies et l’asthme.

Tue les moustiques

Fatigué des moustiques qui vous tournent autour toute la nuit ? Ou peut-être qu’un moustique bourdonne pendant des heures et des heures et se cache juste quand vous allumez la lumière, chose qui vous énerve et ne vous laisse pas dormir ? Cet agréable fruit jaune fait fuir tous les insectes qui osent s’approcher. Si en plus de cela vous voulez prolonger et renforcer son effet, enfoncez des clous de girofle dans les tranches de citron.

Par ailleurs, pour que vos morceaux de citron conservent un maximum de vertus, changez les tranches tous les soirs.