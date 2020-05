Bon à savoir : les types d’hommes à ne jamais épouser

Le mariage n’est pas qu’une simple institution, c’est un grand pas dans l’union de deux âmes. Pourtant, il n’est jamais simple de trouver la bonne personne et parfois les doutes subsistent jusqu’à la veille de la cérémonie. Voici les types d’hommes à éviter, afin de vivre mieux, mais aussi pour pouvoir réussir.

Si la personne, avec qui tu penses faire le reste de ta vie, ne partage pas le même quotidien, ou n’a pas les mêmes les objectifs que toi, ce n’est pas la peine de continuer le chemin avec cette dernière. Il va falloir prendre une décision ferme, même si elle serait difficile au départ. Découvrez ici quelques types d’hommes à ne jamais épouser, si vous voulez réussir dans la vie et atteindre vos objectifs.

1.Celui qui n’a jamais eu de relation sérieuse

Evidemment, il y a des exceptions, mais souvent les premières relations ne sont pas vouées à durer. Elles permettent de grandir et comprendre comment ça fonctionne : les concessions, la communication. Quelqu’un qui n’aura pas vécu ça aura tendance à ne pas comprendre le fonctionnement du couple.

2.L’homme agressif

De nos jours, beaucoup de femmes perdent la vie sous les coups de leur conjoint. C’est horrible, c’est vraiment dommage d’en arriver-là.

En effet, ces derniers sont ceux qui commenceront par une gifle pour terminer par un coup de poing. Si ton partenaire te porte main dessus, sincèrement, ma belle, n’attends pas. Cela prouve qu’il n’a pas la maîtrise de sa propre personne.

3.Le maniaque

Nous avons tous nos manies, mais attention à l’homme qui en a de trop. Il va vouloir tout contrôler, que tout soit comme il le souhaite et ce, dans n’importe quel domaine. De quoi étouffer à petit feu.

4.Le fils à maman

C’est l’homme bêta, c’est carrément l’opposé de l’alpha. En effet, ces genres d’hommes ne jurent que par leurs mères. Ils les impliquent dans toutes les décisions de leurs vies. Ils ne savent pas prendre de décisions quand il le faut. Ils doivent d’abord parler à maman.

Par ailleurs, ces derniers ne sauront pas garder l’intimité qui existe entre eux et leurs femmes. Pire encore, ils ne sauront pas la protéger face aux brimades et jugement venant de leur mère. Ce sont les réalités du continent africain. « Aucune femme n’est jamais bien pour son fils »

Alors, si tu fais face à ce genre d’homme, pardon, ma chérie, n’attends même pas. Prends en même temps la clé des champs.

5.Celui qui compare à son ex

Les ex sont importants dans la vie de quelqu’un, mais lorsqu’un partenaire est incapable de l’oublier et compare continuellement à elles/eux, il est nécessaire de mettre de la distance.

6.L’homme avare

Clairement, lui, il ne faut pas trop réfléchir. Celui-là ne te considérera pas, il préférera dépenser sur lui et sur des futilités. C’est l’homme clairement à fuir, pourtant il a les moyens pour sa politique. En revanche, quand il s’agira de toi, il se trouvera des excuses à dormir debout.

S’il n’est pas capable d’investir un minimum pour te mettre en valeur. Ceci indique qu’il ne le fera peut-être pas quand vous serez mariés. Donc, prends tes précautions et change de trajectoire. Cependant, ne sois pas non plus gourmande, car c’est ton attitude qui déterminera tout.

6.Le pervers (accro du sexe)

C’est un homme qui ne pense qu’au sexe, c’est celui que vous rencontrerez la plupart du temps dans des fêtes et soirées. Cet homme n’est juste qu’un homme à femmes. Tant que tu écarteras les jambes, vous serez de bons amis.

Pour reconnaître ces derniers, il te suffit juste de fermer tes jambes durant un bon bout de temps et tu verras les résultats.

7.L’égocentrique

C’est celui qui ne pense qu’à lui et à sa personne. En vérité un homme est jugé par rapport à son apport. Quand un homme travaille, il le fait pour subvenir à ses besoins et ceux de ses proches.

Un homme qui ne pense qu’à lui et ignore sa famille. Je pense qu’il va falloir s’asseoir et se poser les bonnes questions.

7.L’homme immature

C’est le gamin qui a l’apparence d’un homme. Il ne pense pas à la portée de ses actions. Quand quelque chose arrive, il se défile. L’exemple palpable est celui des mères célibataires.

En effet, plusieurs femmes sont mères-célibataires, pas parce qu’elles le veulent. Mais parce que ces hommes n’ont pas su assumer leur paternité. Alors, quand un homme veut coucher avec toi sans se protéger assures-toi qu’il est mature. De plus, sois claire avec lui par rapport aux conséquences qui découleront.

Si tu as affaire à quelqu’un qui ne se projette pas dans l’avenir avec toi. En outre, ne te laisse pas savoir le fait qu’il désire avoir des enfants avec toi. Ma chère, faut quitter cette relation.

8.L’homme sans objectifs

Ces derniers sont ceux qui ne veulent rien faire et attend tous des autres. Ils passent tout leur temps à glander. Quand tu lui demandes où se voit-il dans 3 ans. Il commencera à réfléchir, il tâtonne. Vois-tu un peu la dimension ?

9.L’irrespectueux (sans moralité)

Déjà à la base, pour être respecté, il faut le mériter. L’irrespectueux est arrogant, et, à cela, s’ajoute qu’il exige qu’on le respecte. La plupart se basent du fait de leur statut social. Il existe des hommes ainsi, le pire c’est qu’ils ne respectent même pas tes parents ou tes proches. Ce genre de personne manque foncièrement de confiance en soi.

L’idéal pour toi sera de mieux observer l’homme que tu aimerais épouser.

10.L’infidèle

Lorsqu’on se marie, c’est pour le meilleur et pour le pire. C’est vrai ! Cependant, si vous ne l’êtes pas encore, c’est le moment de faire un choix raisonnable.

Je ne dis pas de ne pas pardonner. Au contraire, nous avons tous des défauts. Toutefois, s’il est sincère, tu le sauras, car il se repentira. En revanche, si c’est un récidiviste, prends tes clics et clacs, et FILE !

Chères jeunes filles, maintenant que vous êtes informées, que vous reste-t-il à faire ? Mettez de l’ordre dans vos vies.