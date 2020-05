Bon à Savoir : les types de lèvres qui séduisent les hommes (photo)

Tout comme votre visage, votre bouche peut en dire long sur votre humeur à un moment précis. La forme de vos lèvres a également un reflet sur votre personnalité. Découvrez ici les différents types de lèvres qui attirent plus les hommes.

En fonction de la forme que prend votre arc de Cupidon ou de l’épaisseur de votre lèvre supérieure par rapport à l’inférieure, il est possible de savoir à quel point vous êtes généreuse ou ouverte aux autres. A en croire Jean Haner, une experte en lecture de visages, auteure du livre « The Wisdom of your Face » – « La sagesse de votre visage », La chose la plus importante que la forme de vos lèvres dit de vous, c’est comment vous vous comportez dans une relation, et à quel point vous êtes généreuse. Voici donc quelques genres de lèvres qui séduisent les hommes.

1. Les lèvres en boucle d’or

Ces lèvres ne sont ni trop fines ni trop épaisses. Ils n’ont pas non plus un arc de cupidon très prononcé. Les filles nées avec des lèvres de boucle d’or sont très sentimentales et très relationnelles. Leurs lèvres en disent long. Elles attirent très facilement l’attention des hommes, surtout si elles décident de mettre du rouge à lèvres.

2.Les lèvres en forme de cœur

Ces lèvres sont rouges naturellement (sensuelles sans faire aucun effort). Leur forme est arrondie et elles deviennent fines au niveau de la commissure de la bouche. Les filles qui possèdent ces lèvres sont intelligentes, loyales et sages. Ce sont des amies idéales. Elles ont également l’air très romantique et sont très glamours. Elles sont surtout très provocatrices et séductrices. Rien qu’une petite phrase, sortant de cette bouche, trouble la plupart des hommes.

3.Les lèvres épaisses au centre

Ces lèvres sont plus épaisses et pleines au centre, surtout sur la lèvre supérieure. Ce sont des femmes ayant une personnalité intense et extravertie qui peuvent parfois dérouter ou complètement fasciner. Elles sont très sentimentales et aiment être le centre de toute attention. Les lèvres épaisses au centre sont le symbole de femmes capricieuses. Elles vous mettent à genoux juste en vous parlant. C’est plus que de l’hypnose messieurs !

4.Les lèvres rondes

Elles sont instables en relation et elles ont souvent une envie forte de séduire tous les hommes. C’est des femmes qui aiment prendre des risques. Donc messieurs, prochainement quand vous rencontrez une fille aux lèvres rondes, vous savez ce qui vous attend. En matière de séduction, elles sont des déesses.

5.Les lèvres pleines

Ce sont des lèvres, en effet, très volumineuses, qui sont naturellement rebondies en haut et en bas. Les femmes ayant ces types de lèvres réussissent plus dans les affaires. Ce sont des femmes qui aiment remuer les lèvres quand elles veulent vous emballer. Elles ont une très forte personnalité. Elles savent bien s’amuser, mais tout en sachant se tenir correctement. Le « non » des femmes, ayant ce type de lèvre, est sans recours, de la même façon, le « je t’aime », qui sort de cette bouche, est pour la vie. Les femmes aux lèvres pleines ont un baiser en or.