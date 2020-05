Bon à savoir : les types de femmes à éviter si vous voulez réussir dans la vie

Réussir de nos jours dépend de plusieurs paramètres au premier rang desquels se situe le choix de votre future épouse. Si vous tenez vraiment à votre réussite, toutes les femmes ne doivent pas être les bienvenues dans votre vie.

L’être humain porte en lui le désir d’aimer et d’être aimé. C’est ce qui nous emmène souvent à entamer une relation amoureuse avec une personne. Cependant, il arrive que vous ne tombiez pas toujours sur la bonne personne. Et ce fait tue votre potentiel, vos relations, votre avenir, vos finances et peut même aller jusqu’à vous tuer physiquement. Voici donc quelques genres de femmes à éviter pour réussir. Et si vous êtes une femme, n’oubliez pas également de lire ceci. Bon à savoir : les types d’hommes à ne jamais épouser

1-La « gold digger »

Vous avez tous déjà fait des efforts pour vous montrer sous votre meilleur jour avec une femme, aussi bien sur le plan physique, intellectuel ou financier. Lorsque vous séduisez une femme, vous lui offrez un verre, vous l’invitez au cinéma, puis une fois au restau,…Cependant, alors que c’est votre désir et vos sentiments qui guident toutes ces dépenses, vous devez vous assurer que votre nouvelle copine vous apprécie pour vous, et non pas pour votre argent.

En effet, la « Gold digger » est facile à repérer, mais elle est également très fine. Elle vous parlera très rapidement de soirées et de repas hors de prix. Elle évoquera ses propres factures et son besoin d’une aide financière de votre part. Elle saura également comment vous exciter suffisamment pour que vous lui obéissiez aveuglement. Restez vigilant et gardez une main sur votre portefeuille…

2-La femme superficielle

C’est le genre de femme qui compte sur son apparence. Elle mise tout sur l’extérieur car elle est vide de l’intérieur. En outre de cela, elle est une femme qui mise tout le temps sur le make-up. La plupart d’elles sont intellectuellement faibles. Elles sont incapables de tenir un débat, parce qu’elles passent tout leur temps devant les Novelas et les Kardashian, au lieu de se documenter et se cultiver. Elles investissent dans la forme et non dans le fond.

3-La dame Parfaite

Vous vous demandez peut-être où est le problème avec cette fille. En effet, cette dame Parfaite tient son nom du fait qu’elle veut toujours avoir raison, qu’elle a besoin d’avoir toujours raison. Elle veut toujours avoir le dernier mot sur absolument tous les sujets et vous n’avez pas intérêt à la contredire. Même si vous essayez de lui trouver des circonstances atténuantes, sachez simplement que cette ravissante qui a certainement de nombreuses qualités fait partie de ces genres de personnes que nul ne peut changer.

4-La grooveuse (fêtarde)

Il n’y a rien de mal à vouloir à s’amuser, surtout après une semaine bien chargée et fatigante. En effet la femme fêtarde est cette dernière qui aime faire la fête, aller en boite de nuit, faire des sorties tout le temps (en semaine comme en weekend). Elle ne dit jamais non à une invitation.

5-La Dingue

Une catégorie assez variée en vrai. La Dingue c’est la fille qui vous appelle, vous envoie des messages ou publie sur votre mur facebook 10 fois par jour. Elle est aussi la fille qui veut connaître vos moindres allées et venues et vous demande comment vous allez alors que vous lui avez parlé il y a moins d’une heure. Elle s’immiscera dans votre vie et cherchera à en contrôler les moindres aspects. Il est tentant de succomber aux charmes de la Dingue car elle fait preuve d’une passion et d’une intensité peu commune.

Néanmoins, vous ne devez pas oublier que même si votre vie sexuelle avec elle est spectaculaire, vous pourriez vous retrouvez à l’hosto si vous continuez à la voir.

6-La femme de très bonnes familles

C’est d’autant très difficile de suivre le rythme d’une femme déjà bien assise financièrement alors que vous vous êtes toujours en train de vous chercher. Ces goûts sont coûteux et au-dessus sûrement de vos moyens. Vos petites économies vont s’évaporer mais cela restera une goutte d’eau dans la mer pour ces genres de femmes. Ces habits sont sûrement de marque et souvent même pas achetés au pays.

Et s’il arrivait qu’elle veuille faire du shopping ici, c’est vers les grandes maisons de créations et de modes qu’elle t’amènera. Zara, Dolce Gabbana, Gucci, Channel (…), tu imagines déjà les prix n’est-ce-pas ? Surtout ne penses pas qu’elle ira faire ses achats dans l’épicerie du quartier pour faire la cuisine. Donc commence par te préparer à être client fidèle des supermarchés de grandes renommées. Finalement ta réussite est hypothéquée et au service du désir d’une femme qui n’en vaut souvent même pas la peine.

Par ailleurs, Chères dames, si vous avez de ces comportements, sachez simplement que vous vous exposez à des représailles sévères, qui feront lamentablement échouer vos relations amoureuses. Et vous les hommes, si vous voulez bien investir votre argent, prenez le temps de bien choisir votre partenaire. Cependant, si vous choisissez d’ignorer ces signaux d’alarme évidents, vous pourriez vous retrouver coincé dans une relation épuisante avec une femme potentiellement dangereuse qui ne voudra vous lâcher sous aucun prétexte.