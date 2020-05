Bon à savoir: « le » ou « la » Covid-19 ? L’Académie française tranche

Entre « le » ou « la » Covid-19, que faut-il dire ? C’est la question qui divise depuis quelques jours. Alors qu’en France, l’usage est de parler au masculin « du Covid-19 », la prestigieuse Académie française vient de trancher en faveur de l’utilisation du féminin.

L’Académie française recommande d’utiliser le mot Covid-19 au féminin plutôt qu’au masculin. Selon les académiciens, pour un acronyme, c’est le genre du mot principal qui compte. Ainsi on dit et écrit « la » SNCF, car il s’agit de l’acronyme de la « Société nationale des chemins de fer » et l’article s’accorde avec le genre du mot « société ».

A en croire l’Office québécois de la langue française, citée par l’AFP, la Covid-19, s’agissant de l’acronyme de Coronavirus Disease 2019, traduit donc la maladie. Et la maladie, étant féminin, il faut désormais s’y tenir. C’est pourquoi, explique sur l’impulsion du gouvernement québécois, « le Covid » a déjà été remplacé par « la Covid ». Mais, une autre des règles fondamentales d’une langue est son usage courant. « L’usage fait la loi » ont coutume de dire les linguistes. Dans le cas du mot Covid, force est de constater que le masculin s’est imposé, notamment dans les médias mais pas seulement.

« Pourquoi l’emploi si fréquent du masculin le Covid 19? », s’interroge l’Académie française avant de répondre: « Parce que, avant que cet acronyme ne se répande, on a surtout parlé du coronavirus, groupe qui doit son genre (…) au nom masculin virus. Ensuite, par métonymie, on a donné à la maladie le genre de l’agent pathogène qui la provoque ».