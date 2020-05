Bon à savoir : focus sur les traits des personnes psychologiquement soumises

On connaît tous, dans notre entourage, des personnes soumises, qui n’arrivent pas à s’exprimer ou à s’affirmer. Elles sont très souvent dépendantes d’autres personnes, qui peuvent se révéler violentes ou autoritaires. Même, si cela semble anodin, il peut s’avérer très difficile de sortir de cet état de dépendance, qui peut se transformer en mal-être permanent. Voici un focus sur quelques traits psychologiques des personnes soumises.

Les personnes soumises n’élèvent jamais la voix, elles restent souvent en arrière-plan et sont sous la coupe de personnes plus autoritaires, qui dirigent leur existence. Dans certains cas, l’attitude de ces personnes peut les entraîner à se retrouver dans des relations extrêmement nocives, qui vont les condamner à vivre un malheur permanent. De plus, sortir de cette situation peut être quelque chose de très compliqué.

Ce n’est pas que ces personnes refusent de sortir de leur soumission. Non, mais plutôt à cause du poids qu’elles portent sur les épaules, qui les a amenées à acquérir des traits psychologiques, dont elles ne peuvent pas se défaire du jour au lendemain. Découvrez ici quelques traits caractéristiques de ces dernières.

Les personnes soumises sont caractérisées par un manque d’assertion

Les personnes soumises sont relayées au second plan lorsqu’elles sont dans des groupes. Cette position les arrange, car elles ne peuvent pas affirmer leurs points de vue. Ce manque d’assertivité les pousse à penser d’abord aux besoins des autres au détriment des leurs. Leurs propres opinions n’ont aucune valeur, puisqu’elles s’autocensurent automatiquement, combattant ainsi l’expression de leurs envies. La souffrance antérieure est telle qu’elles ne peuvent pas prendre le risque de revivre des situations similaires. C’est la raison pour laquelle il faut absolument taire ses envies, ses désirs, car ils sont jugés comme fauteurs de trouble.

Leur passé est douloureux

Les personnes soumises ne sont pas nées de cette manière, bien évidemment. Ce sont les expériences traumatiques de leur vie qui ont fait d’elles des personnes fermées et craintives. Une enfance faite de relations malsaines avec leurs parents ou une adolescence marquée par le harcèlement sont des exemples de situations, qui peuvent plonger une personne dans une soumission des plus totales. Une faible estime d’elles-mêmes et une grande insécurité les poussent à se sentir inutiles, lorsqu’elles ne sont pas à la disposition des autres.

C’est un comportement qui n’est absolument pas sain et qui fait d’elles des personnes vulnérables, qui peuvent être abusées par les autres.

Pas question d’affronter les autres

Le conflit peut être une forme d’affirmation pour des personnes bien portantes. L’un des traits psychologiques des personnes soumises est qu’il n’est pas question d’affronter les autres. Cette situation réveille en elles des souvenirs traumatisants difficiles à surmonter. Elles vont donc préférer subir le point de vue des autres, quitte à se faire marcher dessus. Elles trouvent que c’est bien mieux que de se battre contre des démons du passé, qui se manifestent à chaque fois qu’un conflit naît.

Elles ne veulent pas attirer l’attention

On pourrait aisément confondre cette attitude avec de la timidité, mais c’est surtout une manière pour les personnes soumises de passer totalement inaperçues, de ne pas sortir du lot. En effet, les personnes soumises sont extrêmement préoccupées par ce que les autres peuvent penser d’elles. Voilà pourquoi elles ont tendance à s’habiller et à se comporter d’une manière extrêmement discrète. Cela leur permet d’éviter de se retrouver dans une situation, qui peut être humiliante pour elles, ou dans une discussion qui pourrait dégénérer en conflit.

La dépendance émotionnelle donne un sens à leur vie

Lorsqu’une personne est soumise, elle aura forcément besoin d’un individu sur lequel s’appuyer émotionnellement pour donner un sens à sa vie ou la protéger. C’est cette dépendance qui l’expose à de la maltraitance, aboutissant à une grande souffrance émotionnelle. Peu importe les traits psychologiques des personnes soumises, il faut garder à l’esprit qu’elles souffrent énormément et qu’elles n’arrivent pas à sortir de ce cercle infernal. Il leur faut un véritable travail de conscientisation et un travail profond sur soi. Lorsque leur estime de soi se retrouvera au beau fixe, elles pourront enfin vivre en toute indépendance.

En tout état de cause, les personnes soumises n’ont qu’un seul objectif : ne plus jamais souffrir.