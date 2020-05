Bon à savoir: des astuces naturelles pour éliminer les fourmis

Les fourmis vivent en colonie et possèdent la capacité de s’adapter à différents types d’environnement. Ainsi, il n’est pas rare d’en croiser plusieurs groupes dans la maison. Cependant, même si ces insectes semblent inoffensifs, ils peuvent rapidement devenir envahissants. Voici quelques astuces maisons naturelles pour se débarrasser de ces insectes.

Bien que peu nuisibles pour les plantes ou pour l’homme, les fourmis deviennent très vite envahissantes lorsqu’elles décident de s’installer… Alors il urge de se débarrasser d’eux. Mais évitez les produits à base de pesticides ou d’insecticides. En effet, si ces produits ne sont pas utilisés à bon escient, ils sont toxiques pour les humains, pour vos animaux domestiques et pour l’environnement, notamment la biodiversité (les autres insectes bénéfiques pour le jardin). Voici donc quelques solutions écologiques anti-fourmis sans pesticides, ni insecticides pour chasser les fourmis de chez vous.

La farine de maïs ou d’avoine

La farine de maïs ou d’avoine ne sont pas du tout toxiques (contrairement aux huiles essentielles, dont il ne faut pas abuser). Cette méthode est donc particulièrement pratique si vous avez des enfants ou des animaux de compagnie. Il suffit d’en saupoudrer où se trouvent les fourmis.

L’ail

Vous êtes en train de préparer un bon rôti sous l’œil intéressé d’une longue ligne de fourmis ? Utilisez d’urgence un peu de l’ail que vous souhaitiez piquer dans votre viande pour chasser ces malheureuses. Pour de bons résultats, pilez préalablement la gousse et dispersez-en sur le trajet des fourmis. Sachez également que vous pouvez cultiver votre ail très facilement. Ail rose, ail blanc, ail violet… Vous n’avez que l’embarras du choix. Présenté sous la forme de bulbe, l’ail se plante généralement à l’automne dans une terre bien drainée.

Les feuilles de basilic

La forte odeur du basilic, et des autres herbes aromatiques, délogera facilement les fourmis, déposez juste les feuilles aux points stratégiques. C’est aussi l’occasion de constituer votre propre jardinière d’herbes, sur le balcon ou sur la terrasse

Le marc de café

Ne jetez plus vos filtres à café usagés et autres capsules pour expresso ! Désormais, utilisez le marc de café qu’ils renferment pour chasser les fourmis de votre potager. Mettez le café moulu dans un petit récipient que vous positionnerez auprès de la fourmilière. Les fourmis auront très vite fait de disparaître.

Les coquilles d’œufs

Vous pouvez recycler vos coquilles d’œufs comme anti-fourmi non toxiques. Les coquilles d’œufs sont une véritable barrière naturelle contre les insectes rampants.

Broyez grossièrement ou en poudre vos coquilles d’œufs. Saupoudrez-les dans les encoignures des fenêtres et des portes, sur les lieux d’entrée des fourmis, etc.

Le bicarbonate de soude

Le bicarbonate de soude est presque une poudre magique ! Véritable allié dans la maison, vous pouvez l’utiliser à de multiples fins. Ici, pour chasser les fourmis, mélangez la poudre avec un peu de liquide vaisselle pour former une petite pâte. Puis saupoudrez-la devant les points d’entrée des fourmis.

La poudre de cannelle

L’odeur de la cannelle fait fuir les fourmis. La poudre de cannelle est un anti-fourmi efficace, tant dans la maison que dans le jardin. Placez de la poudre de cannelle sur le lieu de passage des fourmis. Vous pouvez aussi utiliser des bâtons de cannelle cassés en petits morceaux.

La craie

Tracez simplement une grosse ligne avec une craie sur votre balcon ou votre rebord de fenêtre. Les fourmis n’entreront plus, le trait agira à la manière d’une barrière.

Le citron

Le citron est un excellent répulsif naturel contre les fourmis. Pour cela, placez des tranches de citrons directement sur leur passage. Mettez-en aussi dans les endroits stratégiques comme les portes et les fenêtres pour les repousser. Vous pouvez aussi frotter un 1/2 citron sur le pas de la porte et le bas des fenêtres. Et ça marche aussi avec les pelures de citron. Pour étendre son action, diluez le jus d’un citron dans de l’eau et arrosez leurs lieux de passage habituels.

Les feuilles de menthe

Autre plante aromatique très peu appréciée des fourmis : la menthe. Fréquemment plantée dans les potagers, cette plante rustique se cultive sans problème sous la plupart des climats. La menthe aime particulièrement les terres humides et riches dans lesquelles elle pousse parfois trop rapidement. Pour ne pas vous laisser envahir, vous pouvez opter pour une culture en pot ! Tout comme pour le basilic, disposez des feuilles de menthe près de la fourmilière ou sur votre terrasse. Résultat garanti !

Le mélange sucré/salé

Les fourmis ne différencient pas le sel du sucre, ce qui fait de ce mélange un anti-fourmi imparable. La solution pour éliminer les fourmis est de mélanger n’importe qu’elle substance sucrée liquide (sirop, miel avec eau, etc.) avec ¾ de sel. Les fourmis vont ramener cette nourriture dans leur colonie pour nourrir les larves. En ingérant le sel, larves et fourmis vont mourir.