Bon à savoir: 10 façons de se comporter quand votre femme est enceinte

1- Toujours observer les pieds de votre femme pendant la grossesse, ils gonflent souvent. S’il vous plaît, donnez-lui une bassine d’eau pour tremper ses pieds de temps en temps, c’est l’un des meilleurs traitements que les femmes apprécient pendant la grossesse;

2- Demandez-lui régulièrement comment elle se sent et touchez son ventre pour ressentir comment votre bébé donne des coups;

3- Dites-lui à quel point elle est belle pendant la grossesse, par exemple, « Mon cœur, je vois que la grossesse te va très bien, je vais t’engrosser tous les mois, hein, là, tu resteras toujours belle; » ou » C’est mon enfant qui te rend fraîche comme ça? »;

4- Ne vous fâchez pas si elle vous réveille à 2h du matin pour que vous massiez ses pieds. Nous aussi devrons ressentir un peu de malaise et de douleur. Elle ne devrait pas les supporter toute seule, c’est notre bébé, nous devons le porter ensemble;

5- Ce n’est écrit nulle part qu’il faut arrêter de faire l’amour pendant la grossesse. C’est même le meilleur moment. Mon frère, continue le travail qui a emmené la grossesse;

6 – N’ayez pas honte de la faire sortir. Emmenez-la de temps en temps à ces endroits où vous alliez ensembles. Ne marche pas trop vite, sache qu’elle porte une personne en plus;

7 – Même si elle te réveille à 1h du matin et te dit d’aller lui acheter du porc braisé, cours à toute vitesse. Même si, à ton retour, elle te dit qu’elle avait demandé plutôt du poisson, ne te fâche pas, va seulement lui acheter du poisson, car ce n’est pas sa faute, c’est le bébé qu’elle porte en elle qui trouble ses goûts;

8 – Aide-la à mettre son vernis aux orteils ou à les nettoyer. Se courber étant enceinte demande des efforts démesurés;

9 – Ne soyez pas surpris lorsqu’elle a des goûts bizarres. Une femme enceinte peut manger du manioc ou de l’Atiéké avec la sauce gombo. Elle pourra vous demander de lui préparer du riz, et changer d’avis juste après avoir senti l’odeur qui sort de la marmite;

10 – Lorsque tu l’emmènes au restaurant, sois patient envers elle. Elle est capable de commander un plat et dire après qu’elle ne veut plus manger après avoir goûté. Emballe tout simplement le reste de son repas et rentre avec. Elle pourra demander la même chose 3 jours plus tard à minuit;

« La plupart du temps, je me demande ce qui traverse le cœur des hommes quand ils voient leurs femmes enceintes. Vous croyez que, porter un enfant pendant 9 mois, est facile ? », s’est demandé le caoch. Il exhorte tous les hommes à se rapprocher de leur conjointe pendant la grossesse, parce que c’est l’une de ses périodes où elle en a le plus besoin d’eux.

#CoachThierrypat