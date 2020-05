Bon à savoir: 10 astuces imparables pour arrêter de déprimer

Quand la motivation s’estompe petit à petit de votre quotidien, les rires se font rares, l’expression de votre visage s’assombrit, pas de doute : vous êtes déprimé. Voici alors 10 astuces pour lutter contre la déprime et retrouver votre bonne humeur.

La dépression est un phénomène de société qui atteint des millions de personnes. Elle peut engendrer de graves conséquences dans votre vie, dont entre autres vous empêcher d’être heureux, de profiter de l’instant présent et peser sur votre santé. Si vous ne savez plus par où commencer et que vous êtes découragé, voici 10 astuces imparables pour sortir de la dépression et arrêter de déprimer pour de bon.