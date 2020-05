Bob Marley: 39 ans après sa mort, que retenir de la légende du reggae?

Déjà 39 ans que Robert Nesta Marley, alias Bob Marley, a rejoint l’au-delà. Depuis qu’il a tiré sa révérence, le célèbre reggae-man demeure dans la mémoire collective, surtout des inconditionnels de cette musique des Caraïbes, le reggae. Alors que peut-on retenir de l’homme ?

Bob Marley, né Robert Nesta Marley le 06 février 1945 à Nine Mile en Jamaïque, est mort, trente-six ans plus tard, d’un cancer généralisé, soit le 11 mai 1981 à Miami, en Floride aux Etats-Unis. Il est le créateur du genre musical reggae. Auteur-compositeur-interprète, chanteur et musicien, Bob Marley aura marqué sa génération et fait danser le monde entier sur ses tubes au nombre de trois cent cinquante (350) à son répertoire.

Pour ses fans, Bob Marley est le chanteur, le rastaman, le rebelle, le prophète, puisqu’il continue de vivre dans leurs pensées et leurs cœurs, et sa foi, en tant que Rastafari, continue de faire vivre cette religion dans le cœur de ses adeptes. Depuis le 11 mai 1981, date de son décès, soit 39 années déjà, l’on continue de voir ses images circuler, des concerts et divers événements organisés en sa mémoire.

Qui est Bob Marley ?

Robert Nesta Marley est le fruit d’une union entre un soldat britannique et une Afro-caribéenne, et a vu le jour dans une ferme en Jamaïque. Robert Nesta Marley a passé son adolescence dans le ghetto de Trenchtown avec sa mère, et a fini par émigrer aux Etats-Unis, où il a eu à travailler, les nuits, comme ouvrier dans une usine automobile. Il passait ses temps libres à composer des chansons qui n’ont connu de succès que plusieurs années plus tard, grâce à sa détermination et le travail bien fait. Ainsi, Bob Marley réussit à convaincre et séduire des milliers de personnes à travers le monde grâce à ses titres.