Bernardo Silva : « c’est ce qui rend Cristiano Ronaldo si spécial »

Coéquipier de Cristiano Ronaldo en sélection, Bernardo Silva se dit impressionner par la longévité de la star de la Juventus qui est toujours au sommet après plus de 15 ans de carrière. Le joueur de Manchester City a loué les qualités du Portugais, qui en veut toujours plus malgré son âge avancé.

Du haut de ses 35 ans, Cristiano Ronaldo continue de faire parler de lui. En club comme en sélection, la star de la Juventus ne cesse d’épater les amoureux du cuir rond. Malgré son âge, l’ancien joueur du Real Madrid en veut toujours plus, après avoir quasiment tout gagné dans le monde du ballon rond. Une compétitivité qui impressionne ceux qui côtoient le joueur surtout son coéquipier en sélection, Bernardo Silva. « Je pense que ce qui le rend si génial, c’est sa mentalité. Il a 35 ans et cela fait plus de 15 ans qu’il joue au plus haut niveau et il n’est pas fatigué. Il en veut toujours plus », a déclaré le milieu de terrain de Manchester City dans des propos relayés par ‘Goal’.

Bernardo Silva a rejoint la sélection portugaise en 2015. Avec CR7, il a gagné l’Euro 2016 et la Ligue des nations De rares compétitions internationales disputées par l’ailier citizen qui a pu constater de ses yeux, l’engagement physique de son capitaine. Des prouesses qui impressionnent l’ancien Monégasque qui confie en plaisantant que ce n’était même pas « ennuyeux » de voir à quel point il était déterminé à gagner à l’entraînement.

« Quand un match est bloqué et que vous ne savez pas si vous allez gagner ou non, vous savez que si vous lui donnez le ballon, c’est lui qui décide ; quelque chose de spécial peut arriver quand il a le ballon. Je pense que c’est ce qui le rend spécial, être là dans les moments les plus importants », a-t-il conclu.