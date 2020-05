Bénin: zoom sur le nouveau calendrier universitaire

Dans une note de service, signée de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan, les universités publiques et privées du Bénin doivent suivre rigoureusement le nouveau calendrier établi, en raison du coronavirus.

Le premier semestre, étant déjà arrivé à son terme, il ne reste que le second, mouvementé par le coronavirus. Après les congés de pâques prorogés, les universités doivent reprendre les cours via une plateforme numérique le lundi 11 mai prochain. Pas de présence dans les amphithéâtres, conformément au Conseil des ministres du mercredi 6 mai.

Les évaluations du second semestre auront lieu, à en croire la note de service de la ministre de l’Enseignement supérieur, du 13 au 24 juillet 2020. Les résultats, les remédiations et les proclamations finales doivent avoir lieu entre le 27 et le 31 du même mois. Les vacances universitaires courent du 3 août au 27 septembre 2020. La prochaine rentrée est maintenue au 28 septembre 2020, renseigne la note de service.