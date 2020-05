BENIN WEB TV va diffuser en live, le grand concert « Africa at Home »

Benin web TV, par le biais de Dailymotion se joint à Canal+, A+, Universal Music Africa, CStar et toutes les voix de l’Afrique dans la lutte contre le coronavirus avec « Africa at Home : Ensemble contre le Corona » – un concert événement solidaire à suivre en live streaming sur notre site le samedi 16 mai à 20h30.

Placé sous le signe de la solidarité, AFRICA AT HOME s’engage aux côtés d’Alliance Urgences dont les ONG membres sont mobilisées pour répondre à l’urgence Coronavirus dans les zones les plus touchées et protéger les plus fragiles. Ensemble, apportons notre soutien au monde médical et à la recherche dans ce grand combat contre la pandémie. Rejoignez-nous le 16 mai à 20h30 !

Plus de 70 chanteurs, musiciens, humoristes s’engagent pour les associations.

Plus de 70 chanteurs, musiciens, humoristes de la scène africaine et internationale, mais aussi des stars du ballon rond, participent depuis chez eux à cet évènement. Des stars de la scène africaine, dont Didier Drogba, Kiff no Beat, Mamane, Pape Diouf, Salif Keita, Thomas Ngijol, Tiken Jah Kakoly et Vegedream seront virtuellement mobilisées pour chanter, divertir, soutenir et rappeler l’importance des gestes barrière. Avec la présence des plus grands noms et des plus grandes voix d’Afrique, AFRICA AT HOME conjugue divertissement avec sensibilisation, prévention et mobilisation pour faire face au Coronavirus.