Bénin : voici les 34 communes de l’Union progressiste

En attendant l’élection des maires, programmée pour cette semaine, l’Union progressiste (Up) peut d’ores et déjà se targuer de totaliser 34 communes sur les 77 que compte le Bénin.

Les communes que sont Ségbana, Boukoumbé, Cobly, Toucountouna, Abomey-Calavi, Kpomassè, Ouidah, Tori-Bossito, Sô-Ava, Zè, Kalalé, Pèrèrè, Aplahoué, Djakotomè, Dogbo, Klouékanmè, Lalo, Toviklin, Cotonou, Grand-Popo, Lokossa, Adjarra, Aguégué, Akpro-Missérété, Avrankou, Bonou, Porto-Novo, Ifangni, Kétou, Sakété, Abomey, Agbangnizoun, Covè et Zogbodomey seront dirigées par des élus de l’Union progressiste conformément aux textes électoraux. Le parti présidé par le renard de Djakotomey, Bruno Amoussou, a la majorité absolue à l’issue du scrutin communal du 17 mai dernier.

Quid du Bloc républicain et des FCBE ?

Le Bloc républicain n’a pas fait piètre figure. Le parti se réjouit d’avoir réuni la majorité absolue dans 20 communes, à savoir, Karimama, Matéri, Natitingou, Allada, Toffo, Glazoué, Djougou, Ouaké, Athiémé, Comé, Houéyogbé, Adjohoun, Sèmè-Podji, Adja-Ouèrè, Pobè, Bohicon, Djidja, Ouinhi, Zagnanado et Za-Kpota. Quant aux Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), elles ont créé la surprise. Le parti contrôle Parakou, Kandi, Bembèrèkè, Sinendé, Bantè, Savè et Copargo. Les communes que sont Banikoara, Gogounou, Malanville, Kérou, Kouandé, Péhunco, Tanguiéta, N’dali, Nikki, Tchaourou Dassa-Zoumè, Ouèssè, Savalou, Bassila, Bopa et Dangbo sont sans majorité absolue. Il va falloir nouer des alliances pour l’élection des maires et leurs adjoints. Une bataille qui s’annonce rude au regard des forces en présence.

Patrice Talon, intervenant récemment, a mis un accent sur le respect des textes en vigueur. Le premier magistrat du Bénin a exigé que le maire de chaque commune soit issu de la liste ayant obtenu la majorité absolue. Tapis rouge pour l’Union progressiste qui contrôle 34, le Bloc républicain, 20 et les Forces cauris, 7 en attendant le partage des 16 conseils communaux restants.