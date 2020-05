Bénin: voici les 17 communes dont l’élection de l’exécutif reste bloquée

Sur 43 communes devant élire leurs maires et adjoints ces trois derniers jours suivant le calendrier des préfets, 17 n’ont pas pu à cause des clivages au sein des partis politiques majoritaires.

L’imbroglio politique qui s’observe depuis les dernières élections municipale et communale interpelle toute la classe politique béninoise. Sur 43 communes prévues pour accueillir leurs nouveaux maires, 17 ont vu le processus bloqué.

Ceci à cause du rejet des listes proposées par des conseillers communaux au sein du même parti.

Voici les communes bloquées et en attente de l’élection de leur maire et autres :

ADJARRA AGBANGNIZOUN AKPRO-MISSERETE BONOU COBLY GRAND-POPO HOUEYOGBE IFANGNI KARIMAMA LALO MATERI NATITINGOU OUINHI PARAKOU SAKETE TOVIKLIN ZOGBODOMEY

Si des élus communaux du même parti n’ont pas pu accorder leur voix pour transcender les querelles et égos, alors il est très important que la rupture fasse le ménage.