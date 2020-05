Bénin – Violences basées sur le genre: Djougou et Bassila en pôle position

Le département de la Donga, à travers les Communes de Bassila et Djougou, continue de s’illustrer négativement sur le terrain des violences basées sur le genre.

Selon le chef service du genre, famille et enfant à la direction départementale en charge des affaires sociales de la Donga, Monsieur Alassane Sabi Karim, les Communes de Bassila et Djougou occupent la pôle position en matière de violences, basées sur le genre, en dépit des sensibilisations. Dans une interview qu’il a accordée à l’Agence Bénin presse, il affirme que le phénomène a la peau dure dans ces deux Communes. « 121 cas de coups et blessures, 26 cas de harcèlement sexuel, 29 cas de viols, 47 cas d’enlèvement et séquestration, 27 cas de détournement de mineurs, 24 cas de mariage forcé, 43 cas de traite des enfants, 206 cas de spoliation des droits et 209 cas de harcèlement moral ont été enregistrés dans le département, au cours de l’année 2019. », indique-t-il.

A Lire aussi: Bénin: les 10 propositions d’audit pour réformer le système universitaire

A l’en croire, lorsque ces chiffres sont détaillés, commune par commune, Bassila et Djougou viennent en tête de liste. Le phénomène des violences basées sur le genre, justifie-t-il, sont dû à la pauvreté, l’ignorance, les mariages précoces et l’alcoolisme. Pour dissuader les auteurs de ces violences, des actions de sensibilisations sont menées par des services d’écoute et des centres de promotion sociale. A en croire le chef service du genre, famille et enfant à la direction départementale en charge des affaires sociales de la Donga, Monsieur Alassane Sabi Karim, 76 séances de sensibilisation ont été menées en 2019, et ont permis d’impacter plus de 5 440 personnes. « Malgré ces actions, les cas de violence évoluent chaque année. Mais les textes existent et prévoient de sévères sanctions contre les auteurs de ces violences« , se désole-t-il.