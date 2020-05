Bénin: Universal Music Africa se sépare du rappeur Bsyd

Après 02 ans de collaboration, Universal Music Africa a décidé de se séparer du rappeur béninois, Bsyd.

Universal Music Africa et le rappeur béninois, Bsyd, ne collaborent plus. C’est l’annonce faite par Bsyd lui-même, sur sa page Facebook, ce jeudi 21 mai 2020. « Après deux singles, on a préféré passer à autre chose.

Bsyd & UMA se quittent d’un mutuel accord et dans le plus grand respect », peut-on y lire. D’après sa publication, Bsyd n’est pas totalement satisfait de la manière dont la collaboration s’est passée, mais il remercie quand même l’équipe d’Universal de lui avoir fait confiance.

« Chaque expérience est une leçon, et je ne regrette rien. J’ai été un soldat fidèle et droit jusqu’àu bout », fait-il remarquer. Bsyd estime que les carrières dans une maison de disque sont différentes des carrières indépendantes. « On ne maîtrise plus son projet comme on le voudrait, malheureusement », dit-il. Il a, pour l’occasion, annoncé la sortie d’un clip pour le 27 mai. Son album sera lancé le 1er août 2020.