Bénin: une nouvelle vague de Béninois rapatriée du Ghana ce vendredi

Une seconde vague de 80 Béninois rapatriés du Ghana a foulé, dans la soirée de ce vendredi 29 mai 2020, le sol de leur pays d’origine. Ils viennent s’ajouter au lot de la première vague venue du même pays, du fait de la pandémie de la Covid-19.

Dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 mai 2020, le gouvernement de la rupture a effectué une opération de rapatriement d’une centaine de ressortissants béninois vivant au Ghana. Selon les explications fournies par le Directeur Départemental de la Santé (DDS) du Mono, la plupart de ces concitoyens rapatriés sont des jeunes étudiants, qui ont quitté leur pays en mordant à l’hameçon d’un réseau d’arnaqueurs.

A la suite de cette première opération, une nouvelle vague de 100 jeunes Béninois ont également foulé, hier vendredi, le sol de leurs aïeux. Après l’accueil et les formalités d’usage, ils sont mis en quarantaine où ils subiront des tests de diagnostic de la Covid-19. Ce n’est qu’après les résultats que les cas négatifs seront autorisés à rentrer en familles. Les autres qui seraient positifs seront gratuitement pris en charge par l’Etat béninois.

Mode opératoire du réseau d’arnaqueurs

Selon les informations obtenues par Bénin Web TV, les jeunes étudiants béninois se sont rendus au Ghana, suite à des annonces de recrutement et de bourses de formation. « On leur propose d’étudier et en même temps d’être employés dans une grosse entreprise qui en réalité n’existe pas », a confié une source.

Avant de se rendre au Ghana, ils sont invités à envoyer de grosses sommes pour hébergement et restauration. Une fois sur place, d’autres sommes leur sont encore soutirées. Au finish, ils se retrouvent sans argents et se rendent compte qu’il n’y avait eu que de fausses promesses.