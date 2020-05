Bénin: un mort et une quinzaine de blessés dans un accident de circulation

Un décès, des blessés et d’importants dégâts matériels; tel est le bilan d’un accident de circulation, survenu le jeudi 07 mai 2020 à Timpégré, une localité située dans la Commune de Toucountouna.

La route a encore tué un citoyen ce jeudi 07 mai 2020 à la hauteur de Timpégré, dans la Commune de Toucountouna. Le bilan de cet accident de circulation fait état d’un (01) mort, de quatorze (14) blessés et d’importants dégâts matériels.

A Lire aussi: Bénin; Drame à l’abattoir de Parakou: la deuxième victime passe de vie à trépas

Selon les témoins du drame, le conducteur du véhicule aurait perdu le contrôle du volant et est entré dans le décor. Il faut dire que, chaque année, le chiffre de décès par accident de circulation, bien qu’en nette régression, reste encore alarmant. Parmi les alertes auxquels font face les groupements nationaux des sapeurs pompiers, l’accident de circulation vient en pôle position. Il est souvent dû au non respect du code de la route, des couloirs de circulation et de l’excès de vitesse.