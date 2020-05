Bénin: un mort dans un accident de circulation à Cotonou

Dans la soirée de ce dimanche 24 mai 2020, un grave accident de circulation s’est produit à Cotonou. On dénombre Une perte en vie humaine.

Le drame est survenu à quelques mettre du carrefour « Stade de l’amitié ». Selon les informations recueillies sur place, la victime tentait de traverser la voie quand elle a été violemment percutée.

Une moto à grosse cylindrée et un véhicule sont impliqués dans cet accident. Toutefois les avis et témoignages sont divergents sur celui qui a réellement percuté la victime. Pour certains, c’est le conducteur du véhicule qui est le responsable et n’a même pas daigné s’arrêter. Par contre d’autres témoins estiment que c’est le motocycliste qui serait le principal auteur du drame. Les policiers sont sur les lieux depuis plusieurs minutes pour le constat d’usage.