Bénin: un mort dans un accident de circulation à Abomey-Calavi

Un grave accident de circulation s’est produit dans la soirée du mardi 12 mai 2020, à Abomey-Calavi, quartier Tankpè. Sur place, une perte en vie humaine et deux blessés graves ont été dénombrés.

La collision entre deux motocyclistes a occasionné la mort d’un conducteur de taxi-moto. Selon les témoignages reçus par Bénin Web Tv, la victime a été percutée par un autre motocycliste, alors qu’elle était coincée derrière un véhicule. Malheureusement, elle n’aurait pas bien porté son casque qui s’est enlevé, exposant sa tête aux pavés. Selon les mêmes sources, la victime, du nom de Jonas Gbessi, est passée de vie à trépas, quelques minutes avant l’arrivée des sapeurs-pompiers.

Deux autres personnes, gravement blessées lors de l’accident, ont été conduites d’urgence à l’hôpital. La scène s’est déroulée sur le tronçon carrefour Tankpè – Maria Gléta, non loin de la Centrale électrique. Jonas Gbéssi, conducteur de taxi-moto, était mariée et père de deux enfants. Sa mère et sa femme, qui se sont dépêchées sur les lieux, étaient toutes deux inconsolables.