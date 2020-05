Bénin: témoignage d’un patient guéri du coronavirus

Ce vendredi 08 mai 2020, les autorités sanitaires ont présenté un nouveau bilan sur la pandémie du Coronavirus au Bénin. Selon les chiffres communiqués par le gouvernement, le Bénin a enregistré 102 nouveaux cas positifs de Coronavirus et 9 nouveaux déclarés guéris. Ce qui porte le nombre total de personnes touchées à 242 et celui des cas guéris à 62.

A en croire le point fait, le Bénin compte désormais 242 cas confirmés, 178 sous traitement, 62 guéris et 02 décès. Parmi les 62 personnes guéries, un patient a raconté sa mésaventure dans un message publié sur Facebook. Présenté comme F. M., il indique que le coronavirus se guérit comme toute autre maladie. « Testé positif, il y a un peu plus de 16 jours, j’ai bénéficié d’une prise en charge adéquate et il me tient à cœur aujourd’hui de rendre témoignage de 3 trois certitudes », a-t-il confié.

Lire l’intégralité de son témoignage

J’ai toujours pensé qu’il arriverait un jour où l’on dirait sans appréhension : «ô j’ai eu une infection à Coronavirus mais maintenant ça va…» tout comme pour toute autre maladie curable. Et comme si la nature voulait que j’aille au bout de mes convictions, je compte depuis hier dans les statistiques nationales de l’épidémie de Covid-19 au Bénin. Heureusement, et je rend grâce pour cela, je suis parmi les 62 cas guéris.

Testé positif, il y a un peu plus de 16 jours, j’ai bénéficié d’une prise en charge adéquate et il me tient à cœur aujourd’hui de rendre témoignage de 3 trois certitudes :

– Premièrement : le Coronavirus est une maladie que vous pouvez contracter au contact de n’importe qui et souvent de personnes insoupçonnées. Il n’y a donc plus de crédit de bonne foi à quelqu’un sur la simple base de sa parole ou de sa santé apparente pour baisser son niveau de vigilance;

– Deuxièmement : et c’est là que commencent les bonnes nouvelles, l’efficacité des gestes barrières contre la Covid-19 n’est pas un mythe. Testé positif, aucun des gens de mon entourage, professionnel et familial, n’a été contaminé. L’association lavage des mains, masque et distanciation sociale est et reste la seule manière de se protéger et protéger les autres;

– Enfin : au Bénin, le Coronavirus se guérit comme toute maladie, lorsqu’on administre le traitement adéquat. Dans mon cas, grâce au protocole Hydroxychloroquine + Azythromycine + Zinc, j’étais déjà négatif au 11ème jour de ma prophylaxie, sans avoir développé aucun symptôme grave ni signe handicapant. Loin d’être une incitation à l’auto-médication, ceci est plutôt une exhortation à la confiance en le corps médical ; déclaré à temps et traité convenablement, on s’en rétablit facilement.

Le Coronavirus, nous sommes appelés à vivre avec, nous en prémunir et nous soigner ; un mal dont on a les armes, on l’affronte et on le vainc. Il doit cesser d’être objet de psychose et de stigmatisation ; c’est d’ailleurs pour cela que je témoigne à visage découvert et sans complexe. S’il fallait un visage à certains pour y croire, voici le mien.

Au terme de cette expérience, je veux exprimer ma profonde gratitude au Gouvernement pour la qualité du dispositif de prise en charge ; au corps médical pour leur sacrifice et leur bienveillance, à ma famille et aux proches qui se sont inquiétés pour moi, souvent plus que moi-même et à Dieu pour la grâce de m’avoir fait vivre cette aventure victorieuse.

Contre la Covid-19, un état d’esprit optimiste est un atout précieux et une bonne hygiène de vie est un trésor inestimable. Si vous êtes en bonne santé, vous le resterez ; prenez soin de vous.