Bénin – Sécurité numérique: le gouvernement lance le « Livre Blanc »

Le site du gouvernement béninois a annoncé, ce samedi, le lancement du « Livre Blanc » sur les Règles d’hygiène de base pour une sécurité numérique personnelle améliorée. La lecture et le téléchargement du livre sont entièrement gratuits.

Le Programme d’Action du Gouvernement (PAG) du président Patrice Talon est en branle, et impacte la quasi-totalité des secteurs au Bénin. Dans le domaine du numérique, le gouvernement a lancé une nouvelle initiative pour l’amélioration de la sécurité. Il entend faire du numérique un vecteur du développement économique et social, à travers des actions spécifiques ciblées pour assurer la protection des systèmes d’information, des entreprises et des citoyens.

Lancé, ce samedi, par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI), le « Livre Blanc », qui se veut être un recueil de bonnes pratiques minimales et surtout faciles à respecter, en vue de sensibiliser les citoyens sur les meilleures pratiques à adopter de façon individuelle, vise à assurer la protection numérique personnelle améliorée. Selon le site du gouvernement, la lecture et le téléchargement du livre sont gratuits, via ce lien: https://www.gouv.bj/actualite/654/

