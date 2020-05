Bénin – Reprise des cours le 11 mai: réalité ou fiction? Anselme Amoussou s’interroge

Le gouvernement du président Patrice Talon a annoncé la fin du cordon sanitaire pour le 10 mai 2020, et la reprise des activités économiques et académiques pour le 11 mai suivant. Mais, depuis cette annonce, rien ne se dessine et le Secrétaire général de la CSA-Bénin s’interroge sur les modalités de cette reprise.

Après les congés de Pâques prolongés, les écoles ouvriront-elles vraiment leurs portes le lundi 11 mai 2020? C’est la question que se posent syndicalistes, enseignants et parent d’élèves. Le silence qui a suivi l’annonce de cette reprise des cours ne rassure pas le Secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin (CSA-Bénin). A quelques jours de la reprise, aucun des trois ministres des sous-secteurs de l’Education n’est monté au créneau pour expliquer ou donner des instructions sur les modalités de cette reprise. Dans une publication sur sa Page Facebook, Anselme Amoussou partage son étonnement du silence des ministres en charge de l’Education.

A Lire aussi: Bénin; Coronavirus: Anselme Amoussou réclame des mesures préventives dans les écoles

C’est par une interrogation que le syndicaliste exprime son étonnement sur le silence du ministre de l’Education, alors que nous sommes à quelques jours de la date communiquée par le ministre des Finances, Romuald Wadagni. « Nous sommes à 10 jours de la date annoncée pour la reprise des classes. Et ni les apprenants, ni les enseignants, ni les parents d’élèves ne savent si cette reprise sera effective et dans quelles conditions. Comment des ministres de tutelle peuvent-ils se refuser à communiquer eux-mêmes sur cette question ?« , s’est interrogé le syndicaliste. Selon lui, une rentrée dans les conditions actuelles, appelle une préparation matérielle et psychologique spéciale, non seulement pour les établissements, mais aussi pour les parents et leurs enfants. Aussi, indique-t-il, les autorités ne peuvent pas choisir d’attendre la veille pour situer les citoyens. « Il est temps que Salimane Karimou, Kakpo Mahougnon et Éléonore Ladékan Yayi sortent courageusement de leur bunker pour nous dire officiellement ce qui se passera le 11 mai 2020 pour l’école béninoise.« , lit-on dans son post.