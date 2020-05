Bénin – Politique: une prophétie du PRD aux deux blocs de la mouvance

La perte de l’hégémonie du Parti du renouveau démocratique (Prd) dans l’Ouémé, en général, et dans la Commune de Porto-Novo, en particulier, n’est qu’une situation passagère. Pour les responsables de cette formation politique, le parti arc-en-ciel reviendra en force, car Porto-Novo « reste une cité imprenable ».

Les partis Union progressiste, présidé par le « renard de Djakotomey, Bruno Amoussou, et Bloc Républicain, conduit par le ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané, ne sont pas les nouveaux maîtres politiques dans la ville capitale. C’est l’une des choses qu’il convient de retenir de la rencontre tenue ce mercredi 27 mai par le maire sortant de Porto-Novo et les candidats et présidents de sections PRD.

Pour le désormais ex-maire de Porto-Novo, Emmanuel Zossou, les deux blocs politiques de la mouvance au pouvoir sont juste des « envahisseurs » et non les nouveaux maîtres de Porto-Novo. Dans un message du parti apporté à ces militants, l’ex-édile de l’hôtel de ville de Porto Novo a remercié les militants de sa famille politique, qui ont une fois démontré qu’ils sont de dignes fils de Porto-Novo, même si leur victoire leur a été volée.

Dans une sorte de prophétie, les émissaires de Me Adrien Houngbédji n’entrevoient pas dans la durée le pseudo avantage que les partis Union progressiste et Bloc républicain ont sur le PRD à Porto-Novo. « lLarbre naît et meurt, ainsi que le cheval; mais l’arc-en-ciel ne meurt jamais », ont-ils affirmé, comme pour dire que le baobab, représenté par l’UP et le cheval, incarné par le BR, finiront par succomber devant le PRD, qui est sur une terre conquise. Mais en attendant de voir sa prophétie se réaliser, le PRD dispose devant lui six années pour travailler à la reconquête de l’électorat.