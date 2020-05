Bénin: planning et liste de radios de diffusion de contenus éducatifs aux écoliers

Compte tenu du bouleversement intervenu dans le déroulement du calendrier scolaire et les engeances qu’impose la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, le gouvernement a entrevu de faire suivre des contenus éducatifs sur des radios aux élèves des Cours d’Initiation au Cours moyens 2ème année. La diffusion de ces programmes a démarré depuis ce lundi.

Depuis ce lundi, des écoliers des Cours d’initiation (CI) au Cours moyens deuxième année (CM2) peuvent se câbler sur certaines chaînes de radio pour suivre des contenus éducatifs, mis à leur disposition. Les mathématiques et le français sont les deux matières, qui sont prises en compte dans le cadre de cette initiative.

Selon le planning du ministère de l’enseignement maternel et primaire, la diffusion desdits contenus couvrira la période du lundi 25 mai au dimanche 31 mai 2020, suivant le planning ci-après:

Planning_diffusion_radios_contenus_éducatifs_MEMP

D’après le gouvernement, cette initiative vise à soutenir les apprenants soustraits de leur cadre d’apprentissage, du fait de la propagation de la Covid-19. Ainsi, avec l’appui des partenaires techniques et financiers, il a été mis en place un mécanisme d’apprentissage à distance. Et c’est la Radio Scolaire Éducative (RSE), située dans la commune d’Adjarra, qui a été identifié pour servir de cadre pour la réalisation de ce projet. « Cette radio, réalisant des émissions à l’intention des enseignants, est mise à contribution, afin d’assurer la continuité pédagogique de l’enseignement. Ainsi, depuis leurs maisons, les apprenants pourront suivre les cours sur les chaînes de télévision, de radios et sur les réseaux sociaux. »

Pour toucher tous les apprenants et ne pas desservir des localités, plusieurs chaines de radios sont impliquées dans ce projet pour assurer à ces enfants la continuité dans l’apprentissage, malgré la pandémie. Voir ci-dessous les chaines à capter pour suivre les contenus éducatifs.

Radios ciblées pour diffuser les contenus éducatifs