Bénin: Paul Hounkpè en tournée dans le septentrion après les communales

Après les élections communales du 17 mai 2020, le Secrétaire exécutif national (Sen) du parti Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) va au contact des militants du septentrion. Trois principaux objectifs justifient ce déplacement de Paul Hounkpè.

A la tête d’une délégation, le Sen Paul Hounkpè a rencontré les militants et les élus communaux du parti FCBE du septentrion. Premièrement, il est allé exprimer, de vive voix, sa reconnaissance aux militants et sympathisants du parti, dont l’engagement a favorisé la victoire des FCBE. Deuxièmement, Paul Hounkpè et sa suite ont lancé les jalons de la réconciliation au sein de la maison « cauris ». L’installation des Conseils Communaux est le troisième sujet qui a motivé la descente des responsables du parti.

Sur le troisième sujet, Paul Hounkpè a échangé avec les leaders FCBE des localités dans lesquelles le parti a obtenu la majorité absolue. A Parakou, par exemple, les discussions ont donné l’allure d’un primaire pour faire l’unanimité sur celui qui prendra le fauteuil de la municipalité de la cité des « Koburu ».