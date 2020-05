Bénin : Patrice Hounsou-Guèdè appelle à l’union après les communales

L’ancien maire de la commune d’Abomey-Calavi, Patrice Hounsou-Guèdè et désormais élu communal sur la liste du Bloc républicain (BR) lors des élections du 17 mai dernier, s’est adressé à ses militants, à la suite des résultats proclamés par la Commission électorale nationale autonome (Cena).

Dans son message de remerciements adressé aux populations d’Abomey-Calavi en général et aux militants du Bloc républicain (BR) en particulier, Patrice Hounsou-Guèdè leur exprime toute ses gratitudes pour le résultat obtenu à l’issue des communales du 17 mai. « Le Bloc Républicain s’en sort avec 18 sièges sur les 49 à pouvoir dans notre commune. C’est le lieu de remercier une fois encore tout un chacun de vous pour vos sacrifices qui ont abouti à ces résultats. Ce n’était pas gagné d’avance», a-t-il fait savoir.

Il n’a pas manqué de féliciter les quatre (04) autres partis en compétition en l’occurrence l’Union progressiste (UP) qui a raflé la majorité des sièges. « Nous ne sommes pas des ennemis mais plutôt des adversaires politiques, des frères et soeurs avec des divergences d’opinions et de convictions politiques», a-t-il souligné.

Pour finir, Patrice Hounsou-Guèdè a invité les uns et les autres au travail et à l’union pour le réel développement de la commune d’Abomey-Calavi.