Bénin: nouveau calendrier des examens, concours et tests universitaires

En raison de la pandémie de Coronavirus, le calendrier des concours et examens de fin d’année a connu des modifications. Contrairement au premier calendrier publié, les trois ministres en charge du système éducatif ont sorti, ce vendredi 15 mai 2020, un autre arrêté interministériel, portant sur le nouveau calendrier des examens, concours scolaires et tests universitaires pour 2019-2020 .

Au Bénin, un nouvel arrêté interministériel fixe de nouvelles dates pour les examens et concours scolaires pour le compte de l’année 2019-2020. Cet arrêté, en date du 15 mai, modifie les dispositions du 03 mars 2020, conjointement, signé par le Ministre de l’Enseignement Maternel et Primaire, le Ministre des Enseignements Secondaires, Techniques et de la Formation Professionnelle et la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Comme annoncé par le Conseil des ministres, en sa session du mercredi 8 avril 2020, le nouveau calendrier précise que les examens scolaires de fin d’année sont désormais prévus pour les 6 juillet 2020 (CEP), 13 juillet 2020 (BEPC) et le 20 juillet 2020 (BAC).