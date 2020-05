Bénin – Microcosme politique: Paul Hounkpè désormais chef de file de l’opposition

Envers et contre tous les autres formations politiques de l’opposition au régime de la Rupture, le parti Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe), conduit par Paul Hounkpè, a maintenu sa candidature aux communales et s’en est sorti avec une mention honorable. Désormais, toutes les pièces du puzzle sont réunies pour que le secrétaire exécutif national du parti Cauris devienne le chef de file de l’opposition.

Beaucoup avaient, en effet, interprété le bras de fer engagé par l’actuel secrétaire exécutif national du parti FCBE, l’ancien ministre Paul Hounkpè, avec son ancien mentor, comme une volonté affichée de l’ex-ministre de la culture de devenir le chef de file de l’opposition. Si telle était la motivation de l’ancien collaborateur du président Thomas Boni Yayi, ce rêve est donc désormais une réalité. En effet, le parti a tenu le pari, non seulement de sa participation aux élections communales et municipales du 17 mai 2020, mais aussi et surtout, elle a réussi à passer le cap des 10% et à arracher certaines mairies. Or, selon la loi sur le statut de l’opposition, votée en novembre 2019, il a été prévu le cas de figure ou aucun parti de l’opposition n’aurait de député à l’assemblée nationale. Dans ce cas de figure, l’élément majeur qui revient pour la désignation du chef de file de l’opposition, c’est la participation à un scrutin. L’article 8 dispose, en effet, que « Le chef de file de l’opposition est nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Conseil électoral de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) ». C‘est donc le président Patrice Talon qui va nommer le chef de file de l’opposition sur proposition de la Céna.

Il convient de rappeler, ici, les conditions à remplir pour être nommé chef de file de l’opposition. Le même article 8 en énumère quelques unes. En tout état de cause, deux dispositions suffisent pour que Paul Hounkpè, l’actuel secrétaire exécutif du parti des Forces cauris pour un Bénin émergent, occupe ce poste : « En cas d’absence de représentation de l’opposition à l’Assemblée nationale, est désigné chef de file de l’opposition, le chef du parti politique de l’opposition ayant obtenu le plus grand nombre d’élus communaux. En cas d’égalité du nombre des élus communaux, le chef de file de l’opposition est le chef du parti de l’opposition ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés lors des dernières élections communales ». Dans ce cas de figure, en dehors du parti FCBE, aucun des autres partis ayant participé aux communales ne sont de l’opposition. Par ailleurs, au cours des élections législatives dernières, aucun parti politique de l’opposition n’a pas pu se présenter. En conséquence, même si le parti FCBE n’avait pas pu réunir les 10% aux élections communales et municipales, son premier responsable dispose de 100% de chance pour être nommé chef de file de l’opposition. Toutes les conditions sont donc réunies et Paul Hounkpè est sans challenger; il devient de facto le chef de file de l’opposition au Bénin, en attendant que cela soit entériné par un décret du président Patrice Talon, qui nomme, selon la loi, le représentant des partis de l’opposition.