Bénin – Mairie de Parakou: réaction de Charles Toko après l’échec d’Aboubakar Yaya

Le maire sortant de la ville de Parakou semble ne pas être d’accord avec le report prononcé ce jeudi par le Préfet. A l’en croire, après l’échec de l’élecion d’Aboubakar Yaya au poste de maire, la séance devrait aller à son terme avec la candidature de dame Alimatou Adam Abdoulaye.

Verbatim

« Ce n’est pas moi, le maire, je ne serai pas le maire. Vous avez vu celle qui devrait être maire et le Préfet a abusivement suspendu la séance. C’est dame Alimatou qui était pressentie pour être maire et le Préfet a abusivement suspendu la séance. C’est tout ce que je veux dire pour le moment. Le reste, on verra », a-t-il confié à la presse.