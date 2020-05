Bénin – Mairie de Cotonou: Luc Atropko brise le silence sur la bataille au sein de l’UP

Après la proclamation des résultats des élections communales et municipales du 17 mai 2020, tous les regards sont tournés vers l’élection des maires. Dans la ville de Cotonou, cette phase déchaîne les passions au sein des partis. Luc Atrokpo, pressenti à la tête de la ville économique ne reste pas indifférent aux bruits médiatiques que suscitent cette élection.

Face aux agissements qui entourent l’élection du maire et ses adjoints à Cotonou, Luc Atrokpo reste serein et appelle au calme. Dans un message adressé à ces militants ce mardi, le candidat au poste de maire de Cotonou constate malheureusement que les prises de position sur cette élection impactent négativement sur la cohésion au sein du parti Union Progressiste (UP), et mettent en adversité les élus de cette formation politique.

Pour Luc Atrokpo, les dirigeants du parti ont toutes les cartes en mains pour décanter la situation. « J’invite les uns et les autres à faire confiance au savoir-faire des dirigeants de notre parti. Ils sauront gérer les ambitions des élus UP, tous aussi valeureux que talentueux », a-t-il fait savoir.

De Bohicon à Cotonou

Luc Atrokpo, candidat affiché au poste de maire de la ville de Cotonou est en même temps maire sortant de Bohicon. Il laisse ainsi la ville qu’il a géré pendant plusieurs années pour convoiter le fauteuil municipal occupé pendant longtemps par les Soglo. Une ambition politique qui n’est pas restée sans polémique.

Cette candidature de Luc Atrokpo a été très tôt contestée, non seulement par des acteurs politiques, mais aussi des abservateurs simples. Des bruits de couloir font état de ce qu’il aurait le soutien du chef de l’Etat et des hauts responsables du parti UP dans cette ambition de diriger la ville économique. Va-t-il réussir ce saut de Bohicon à Cotonou ? La séance convoquée par le Préfet pour le lundi 1 et juin permettra de répondre avec exactitude à cette interrogation.