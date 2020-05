Bénin: Louis Vlavonou reçu au domicile de Karim Urbain da Silva

Le président de l’assemblée nationale et coordonnateur du parti Union Progressiste, Louis Vlavonou était ce jeudi 14 Mai 2020 au domicile du Patriarche Karim Urbain Da Silva pour une visite de courtoisie.

Le coordonnateur de l’Union Progressiste, le président de l’assemblée national, Louis Vlavonou s’est rendu dans l’après-midi de ce jeudi 14 mai 2020 au domicile du Président du Conseil des sages et notables de la ville de Porto-Novo. Selon la deuxième personnalité de l’Etat, il s’agit d’une visite de courtoisie. Mais au delà d’une visite de courtoisie, le président Louis Vlavonou s’est rendu au domicile du sage de Porto Novo par gratitude.

En effet, en lançant la campagne électorale dans les départements de l’Ouémé et du Plateau en sa qualité de coordonnateur de l’Union progressiste, Louis Vlavonou avait exposé les causes et les circonstances dans lesquelles la réforme du système partisan est intervenue au Bénin. Tout en expliquant qu’au lieu de 250 partis politiques au Bénin, le président Patrice Talon a initié une réforme afin de parvenir à de grands ensembles politiques, malheureusement, avait-il précisé, certains partis politiques ne se sont pas ralliés à cette cause.

Cette explication donnée par le président de l’assemblée nationale n’a pas plu à certaines formations politiques qui se sont senties indexées par les propos du coordonnateur de l’union progressiste. Les réactions donc ne se sont pas fait attendre. Pour soutenir le président de l’assemblée nationale contre cette volée de bois vert, le Président du Conseil des sages et notables de la ville de Porto-Novo a effectué une sortie médiatique.

Mieux, comme pour rassurer le président Louis Vlavonou qu’il est de son côté, le doyen lui a envoyé sa mémoire et ses archives, une compilation de tableaux et photos datant de 1957, 1958 et 1970. C’est au nom de tout ceci que Louis Vlavonou s’est rendu au domicile de Karim da Silva. « Ma visite se situe dans le cadre d’un acte qu’à voulu poser un fils vis-à-vis de son père. C’est une démarche filiale et de reconnaissance par rapport au soutien que je reçois à chaque instant de mon papa, le doyen Karim da Silva » a justifié le coordonnateur du parti Union Progressiste.