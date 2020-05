Bénin : l’hommage mérité de Laurent Faton à Me Adrien Houngbédji

Candidat malheureux aux dernières communales dans l’Ouémé, sur la liste des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), Laurent Faton s’est adressé au Président du Parti du renouveau démocratique (Prd), Me Adrien Houngbédji, et à ses militants, après les résultats de la Commission électorale nationale autonome (Cena). Des résultats qui ne sont pas favorables pour le parti arc-en-ciel.

Durant les six prochaines années, le Parti du renouveau démocratique (Prd) sera absent dans les conseils communaux et municipaux. A l’instar de l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN), il est frappé par le quota des 10℅, exigé par les textes, pour prendre part à l’attribution des sièges. Depuis lors, le parti et son premier responsable, Me Adrien Houngbédji, font l’objet de vives critiques au sein de l’opinion. A tort ou à raison, l’ancien Président de l’Assemblée nationale est accusé d’avoir participé à l’exclusion de son parti par le vote du code électoral. Lequel institue un taux de 10℅ des suffrages valablement exprimés au plan national pour être éligible à l’attribution des sièges (article 184).

Mais à l’opposé de ceux-ci, Laurent Faton, candidat sur la liste FCBE à ces mêmes élections dans le 5ème arrondissement de Porto-Novo, rend hommage à Me Adrien Houngbédji . « Au-delà des nombreuses critiques relatives à certaines de vos prises de positions politiques et de vos méthodes de gouvernance du parti, il est de notre devoir collectif de vous rendre un hommage mérité pour avoir résisté à l’épreuve du temps et aux péripéties de la politique béninoise trente (30) ans durant », a-t-il fait savoir. D’après lui, l’avalanche de réactions faites parfois d’injures, notées ça et là, prouvent à suffisance qu’un géant est tombé, les armes à la main.

« Lorsqu’un géant baobab tombe dans la forêt, tous ses habitants s’en émeuvent. Ainsi, en fut-il de votre parti, Parti du Renouveau Démocratique (PRD), dans la nuit du 20 mai 2020, à la proclamation des résultats provisoires des élections communales et municipales du 17 mai 2020 », a-t-il souligné. Et de poursuivre : « Bien que n’ayant jamais été militant PRD et qu’ayant été largement devancé par votre parti dans le 5è arrondissement de notre capitale, Porto-Novo, lors de ces élections municipales du dimanche 17 mai, je sens le devoir d’exprimer tous mes respects et ma profonde considération à la grandeur de votre parti, à la tenacité du président, maître Adrien HOUNGBEDJI, et à la fidélité de vos nombreux militants ».

Un acteur majeur du processus démocratique…

Pour le Secrétaire Général Adjoint à l’économie numérique des FCBE, Laurent Faton, aucun autre parti politique n’a réussi l’exploit réalisé au Bénin par le Prd depuis le renouveau démocratique. « Dans les années 90, à vos côtés, figuraient de grands partis politiques comme : Rdl-Vivotin, Psd, Ncc, Uds, Pndd, Adp, Asd, Udrs, Msup, Mndd, Rnd, Urp, Pnt, Udfp, Mdps, Ulp, Udrn, Ndd Nassara, Fard Alafia, Rap, Rb, Ipd, Undp, Madep, Unsp, Car-Dunya, Ps, Rund, Afp Force Clé… » , a-t-il rappelé, avant d’ajouter que ceux-ci ont tous disparu, non seulement de l’espace politique, mais beaucoup plus de la mémoire collective.

Selon lui, l’ex-président du parlement béninois reste incontestablement un acteur majeur du processus démocratique, ces trente dernières années. « …soyez fier de votre expérience, car aucune œuvre humaine n’est parfaite. La vôtre ne saurait donc l’être. Nonobstant, elle est pleine d’enseignement et du sens du militantisme politique. Sachez simplement que votre destin est encore entre vos mains. A vous de le jouer pour un nouvel avenir plus rayonnant et plus édifiant », a-t-il conclu.