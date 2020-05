Bénin: l’He Abdoulaye Gounou livre des vérités sur le lien entre l’UP et le BR

Les deux blocs de la mouvance présidentielle sont venus en tête du classement, au soir des communales et municipales du 17 mai 2020. Le Bloc Républicain (BR) vient en 2ème position, derrière l’Union Progressiste (UP). Mais, contrairement à ce que pense le grand public, le député Abdoulaye Gounou fait savoir que ces 02 partis sont dans une adversité très rude.

Selon Abdoulaye Gounou, député de la 8ème législature, les deux partis siamois UP et BR ne vont pas forcément dans le même sens comme le pense l’opinion publique. Le député du Bloc Républicain fait savoir que le seul « élément » qui lie les deux partis, c’est le président de la République. « Pour l’instant, le trait d’union qui nous lie comme on le dit par ci, par là, c’est le chef de l’Etat. », a-t-il déclaré sur l’émission « Zone Franche » de Canal3 Bénin.

Lors des dernières élections communales, le député fait savoir que la bataille a été très rude entre l’UP et le BR, au point de profiter au parti FCBE. « Le combat entre l’UP et le BR a été un combat fratricide. Conséquence, c’est que les FCBE en ont tiré profit », a affirmé Abdoulaye Gounou. Il pense, d’ailleurs, que cette adversité risque de s’accentuer dans l’avenir, car le BR compte conquérir le pouvoir. « Attendez, vous allez voir. Vous verrez ce qui va se passer. Vous pensez que le BR est créé pour soutenir éternellement quelqu’un? Non! pas du tout. Le BR ira à la conquête du pourvoir », a-t-il martelé.

Regard tourné vers la présidentielle de 2021

Les déclarations du député Abdoulaye Gounou font une ouverture d’horizon vers la présidentielle de 2021. D’ailleurs, il a précisé que le BR dispose des ressources humaines nécessaires pour aller à la conquête du pouvoir. Il a, par exemple, évoqué des noms, qui, selon lui, peuvent bien représenter le parti.

Ce qu’il convient de retenir, à quelques mois de la présidentielle, c’est que le BR répond au critère de parrainage exigé par le nouveau code électoral. Avec ses 36 députés et les plus de 20 maires qu’il obtiendra à l’issue de l’installation des conseils communaux, le parti, dirigé par Abdoulaye Bio Tchané, est sûr d’avoir les 16 parrains exigés pour accompagner son candidat en 2021.