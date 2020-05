Bénin: les ultimes consignes du syndicaliste Anselme Amoussou aux enseignants

Avec un ton grave et désespéré, le syndicaliste et Secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, indique les comportements à adopter, dès le lundi 11 mai prochain, afin d’assurer la santé et la sécurité des enfants, surtout par ces temps de coronavirus.

Le syndicaliste, ayant visiblement perdu tout espoir, a déploré la gestion qui est faite de cette pandémie à l’aune de la reprise des classes. « Nous avons joué notre partition, avons relayé les inquiétudes légitimes des citoyens et avons indiqué des pistes qu’on aurait pu explorer pour mieux faire. Hélas!! », s’exclame-t-il.

Dans cette atmosphère de méfiance, mais aussi de psychose, il invite les différents responsables des écoles à innover pour, ne serait-ce que, sauver les enfants, cible la plus vulnérable. « Le seul objectif doit être la santé et la sécurité de tous les usagers de l’école, surtout les enfants. Prenons des initiatives, innovons pour réduire la part d’errances contenues dans certaines instructions », conseille-t-il.

Dans cette même lancée, il exhorte les chefs d’établissement et associations de parents d’élèves à éviter des procédures, pouvant conduire à l’hécatombe. Devant chaque situation, le pragmatisme devra être de mise, lance le syndicaliste avant d’insister: « Réunissons les instances des établissements pour trouver, ensemble, les solutions, afin de suppléer les hésitations ou les refus d’assumer des décideurs. »

Pour rappel, le gouvernement a décidé de rouvrir les classes dès le lundi 11 mai 2020 avec, à la clé, l’observance des mesures barrières. Les acteurs de l’école, n’étant pas associés à cette décision, les syndicalistes et la parents d’élèves ont saisi les ministres de tutelle, à l’effet de les rencontrer pour partager avec eux leurs inquiétudes. Malheureusement, ils n’ont pas été reçus. Les syndicats ont dû partager, via la presse et plusieurs autres plateformes, leurs craintes et propositions. Plusieurs parents hésitent encore, à moins de 48 heures de la reprise des cours.